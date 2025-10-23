Raam waait uit appartement op negen hoog tijdens storm Benjamin

Een raam is donderdag aan het begin van de avond uit een flatgebouw in Eindhoven gewaaid door storm Benjamin. Het raam van het appartement op de negende verdieping kwam op de grond terecht. Dat gebeurde aan de Vestdijk, midden in het centrum van Eindhoven. Niemand raakte gewond.

De stoep voor de gebouw waarin het NH Collection Hotel en appartementen van Holland2Stay zijn gevestigd, lag met glas bezaaid. De politie sloot de omgeving af om het risico dat er nog meer ramen naar beneden vielen.

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink

