VIDEO

Raam waait uit appartement op negen hoog tijdens storm Benjamin

Vandaag om 19:58 • Aangepast vandaag om 20:26
Een raam is donderdag aan het begin van de avond uit een flatgebouw in Eindhoven gewaaid door storm Benjamin. Het raam van het appartement op de negende verdieping kwam op de grond terecht. Dat gebeurde aan de Vestdijk, midden in het centrum van Eindhoven. Niemand raakte gewond.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

De stoep voor de gebouw waarin het NH Collection Hotel en appartementen van Holland2Stay zijn gevestigd, lag met glas bezaaid. De politie sloot de omgeving af om het risico dat er nog meer ramen naar beneden vielen.

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
