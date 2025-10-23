Nepagenten actief in Tilburg: woning overvallen, meerdere meldingen

Een woning in Tilburg is donderdagavond overvallen door nepagenten. Het gaat om een huis aan de Auteurslaan. De nepagenten drongen de woning van een oudere vrouw binnen die toen thuis was. Uiteindelijk gingen de daders er vandoor met een nog onbekende buit.

De bewoonster zou erg zijn geschrokken, melden buurtbewoners. Agenten zoeken naar de daders maar vooralsnog zonder succes.

Nepagenten actief

De politie waarschuwde mensen donderdag voor nepagenten in Tilburg op sociale media. Waarschijnlijk zijn ze met z'n tweeën actief, aldus de politie. Die roept op om 112 te bellen als je iets verdachts ziet.

Donderdag zijn er zeker drie meldingen binnen gekomen bij de politie van nepagenten in Tilburg en omgeving. Een van de meldingen kwam uit Goirle.