Nepagenten actief in Tilburg: woning overvallen, meerdere meldingen

Vandaag om 20:24 • Aangepast vandaag om 21:40
nl
Een woning in Tilburg is donderdagavond overvallen door nepagenten. Het gaat om een huis aan de Auteurslaan. De nepagenten drongen de woning van een oudere vrouw binnen die toen thuis was. Uiteindelijk gingen de daders er vandoor met een nog onbekende buit.
Geschreven door
Geschreven door
Florence van der Molen & Bert van Doorn

De bewoonster zou erg zijn geschrokken, melden buurtbewoners. Agenten zoeken naar de daders maar vooralsnog zonder succes.

Nepagenten actief
De politie waarschuwde mensen donderdag voor nepagenten in Tilburg op sociale media. Waarschijnlijk zijn ze met z'n tweeën actief, aldus de politie. Die roept op om 112 te bellen als je iets verdachts ziet.

Donderdag zijn er zeker drie meldingen binnen gekomen bij de politie van nepagenten in Tilburg en omgeving. Een van de meldingen kwam uit Goirle.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

