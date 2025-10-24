Friettent viert jubileum met wel héél goedkoop frietje

Eethuis Reintje is al zestig jaar lang een begrip in Mierlo. Woensdag en donderdag was het nog net wat drukker dan normaal in de snackbar, want om het zestigjarig jubileum te vieren kon iedereen een frietje scoren voor maar zestig cent.

"Het zijn de prijzen van vroeger", zegt eigenaar Nick van Waaijenburg. Ook de frikandel en kroket gingen voor ouderwetse bedragen over de toonbank: 75 cent per stuk. Verdienen doet hij er niet veel aan, geeft hij toe. "Heel eerlijk: weinig tot niks. Maar we moeten ook een keer wat aan onze klanten teruggeven." De friet is deze dagen in ieder geval niet aan te slepen: op donderdag ging er volgens Nick zeker tweehonderd kilo friet de deur uit. "Op een normale doordeweekse dag is dat denk ik vijftig kilo", zegt hij ter vergelijking.

De geschiedenis van 'Reintje' gaat terug tot Rein van Waaijenburg senior. Hij begon de cafetaria in de Wilhelminastraat. Na een brand verhuisde de zaak naar de Christinastraat, waar ze nu nog altijd te vinden zijn.

Zoon Rein junior nam de zaak in 1978 over. Hij overleed in 2018 plotseling op 66-jarige leeftijd. Daarop besloot Nick de friettent officieel om te dopen tot 'Reintje'. "Rein en Rein leven door in de naam en de kwaliteit die we vroeger al hadden", zegt Nick. "Ik heb mijn opa helaas niet gekend maar met mijn vader heb ik jarenlang zij aan zij staan bakken." Hij staat nu nog vaak samen met zijn moeder Ellie achter de frituur. Zij werkt er al veertig jaar.

De klanten zijn het erover eens: Reintje hoort bij Mierlo. "Ik kom hier al van kinds af aan", vertelt een vaste klant. "We vroegen dan aan Rein senior of we voor vijf cent een frietje mochten. Hoewel het natuurlijk duurder was, kregen we toch een zakje friet mee. Het was een heel leuke man." Ze noemt Reintje een begrip. "Als je Reintje zegt, weet iedereen in Mierlo waar je het over hebt. Het was de eerste en enige frietzaak vroeger." Een andere klant lacht: "Er is wel wat veranderd, het was eerst een houten kotje. De prijzen zijn ook veranderd. Ik weet het nog wel: een ijsje voor tien cent." Nick denkt dat zijn vader en opa trots zouden zijn op hoe de zaak nog altijd voortleeft. "Er hebben heel wat veranderingen plaatsgevonden de laatste jaren, je moet ook met de tijd meegaan. We zijn zestig jaar oud maar ook zestig jaar jong."