Gewonde bij botsing op kruising

Bij een ongeluk donderdagavond op de kruising van de Ringbaan-West en de Baroniebaan in Tilburg is een automobilist gewond geraakt. Twee auto’s kwamen daar met elkaar in botsing. De politie sloot de kruising enige tijd af voor onderzoek.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend. De gewonde bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft beide beschadigde auto’s afgevoerd.