Grote bouwkraan omgevallen, geen gewonden

Op de Lithoijense Dijk in Lithoijen is donderdagavond een grote bouwkraan omgevallen. De kraan zou zijn omgevallen tijdens het opladen voor transport.

De kraan werd gebruikt tijdens werkzaamheden aan de Lithoijense Dijk. Het bedrijf meldt op sociale media dat niemand gewonden raakte en er geen schade is ontstaan.

Wind

De stevige wind van donderdag zou geen rol hebben gespeeld bij het ongeluk. De situatie is donderdagavond veiliggesteld. Vrijdag overdag wordt de kraan geborgen.