Grote bouwkraan omgevallen, geen gewonden

Gisteren om 23:32 • Aangepast vandaag om 05:41
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
nl
Op de Lithoijense Dijk in Lithoijen is donderdagavond een grote bouwkraan omgevallen. De kraan zou zijn omgevallen tijdens het opladen voor transport.
Geschreven door
Florence van der Molen & Peter de Bekker

De kraan werd gebruikt tijdens werkzaamheden aan de Lithoijense Dijk. Het bedrijf meldt op sociale media dat niemand gewonden raakte en er geen schade is ontstaan.

Wind
De stevige wind van donderdag zou geen rol hebben gespeeld bij het ongeluk. De situatie is donderdagavond veiliggesteld. Vrijdag overdag wordt de kraan geborgen.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
