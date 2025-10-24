Navigatie overslaan

Automobilist zwaargewond bij crash, auto raakte verkeersbord en ramde boom

Vandaag om 05:34
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Een automobilist is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Udensedijk in Langenboom. Hij raakte door nog onbekende oorzaak met zijn auto van de weg, raakte een verkeersbord en botste op een boom.
Vanwege de ernst van de situatie werd de Udensedijk afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Onder meer een traumaheli kwam naar Langenboom.

Spoed
De bestuurder is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging met hem mee.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

