Harrie Lavreysen sleept achttiende wereldtitel binnen

Harrie Lavreysen heeft donderdag tijdens het WK baanwielrennen in Chili de wereldtitel op het onderdeel keirin veroverd. De 28-jarige renner uit Luyksgestel, ook regerend olympisch kampioen op dit onderdeel, hield in de finale de Australiër Leigh Hoffman en landgenoot Jeffrey Hoogland achter zich.

Lavreysen had de tweede startpositie geloot, Hoogland begon als zesde en schoof achter de motor al snel naar voren. Maar toen het op sprinten aankwam, ging Lavreysen er op de wielerpiste van Santiago meteen vandoor. Hij behield zijn marge tot de finish.

Tweede startpositie Tijdens de keirin starten zes renners, die eerst drie ronden achter een gemotoriseerde gangmaker rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst.

Voor Lavreysen, die woensdagnacht op de openingsdag samen met Hoogland en Roy van den Berg al het goud veroverde op het onderdeel teamsprint, was dit al zijn achttiende wereldtitel. Daaronder bevinden zich ook zes mondiale titels op de sprint.

De met vijf gouden medailles succesvolste Nederlandse olympiër bij de mannen had eerder de herkansingen nodig gehad om de kwartfinales te bereiken. Hij was er in tegenstelling tot Hoogland niet in geslaagd om in zijn heat bij de eerste twee te eindigen, maar zette dat alsnog recht.

Hetty van de Wouw

Bij de vrouwen plaatste Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel zich donderdagnacht voor de halve finale van het sprinttoernooi.

Ze versloeg in de kwartfinale de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews, de olympisch kampioene op de sprint en de keirin van de Spelen van Parijs. Van de Wouw had slechts twee heats nodig om het duel te beslissen.

Vorig jaar werd ze tweede op de sprint. In de finale kwam ze toen in het Deense Ballerup tekort tegen Emma Finucane. Deze Britse vloog er op de wielerpiste van Santiago donderdag in de kwartfinale uit. Van de Wouw gaat strijden om een plaats in de finale tegen de Russische Jana Boerlakova.

Van de Wouw had de op één na beste tijd gereden tijdens de kwalificaties en mocht daarom de eerste ronde overslaan. In de tweede ronde rekende ze af met de Tsjechische Veronika Jabornikova, die in de eerste ronde nog verantwoordelijk was geweest voor de uitschakeling van Steffie van der Peet. In die fase ging het nog om één heat, vanaf de kwartfinales gaat het om twee gewonnen heats.

De halve finales en de finale vinden vrijdag plaats.



Van de Wouw en Van der Peet veroverden woensdag samen met Kim Kalee goud op het onderdeel teamsprint.

