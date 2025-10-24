Zes mensen naar ziekenhuis na koolstofmonoxidealarm in politiebureau

Zes mensen zijn donderdagavond naar het ziekenhuis gegaan omdat zij misselijk werden na een koolstofmonoxidealarm in het politiebureau in Boxtel. De brandweer rukte donderdag twee keer uit voor deze melding. Na metingen bleek het niet om koolstofmonoxide te gaan, maar om problemen met de luchtafvoer.

De brandweer deed metingen in het gebouw om te achterhalen waar de koolmonoxide vandaan kwam. Ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer kwam naar het politiebureau om de situatie te beoordelen. Die heeft geen koolstofmonoxide gevonden.

Storing

De politie vermoedt dat het luchtklimaatsysteem een storing had, waardoor er geen goede luchtafvoer in het politiebureau was. "Dat in combinatie met veel mensen binnen en de verwarming aan kan ervoor hebben gezorgd dat mensen klachten kregen", laat de politie vrijdagochtend weten.

De zes mensen die misselijk werden en naar het ziekenhuis moesten, hadden geen koolstofmonoxidevergiftiging. De CO-melders in het politiebureau moeten op kort termijn vervangen worden, omdat deze volgens de brandweer niet goed functioneerden.

