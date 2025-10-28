Jalou (32) woont in opgetopte woning op Strijp-S: 'Bevalt goed'

Het woningtekort is een cruciaal thema deze verkiezingen. In Eindhoven wordt gekeken of optoppen een oplossing kan zijn: het verhogen van bestaande gebouwen met een woonlaag. Al 52 woningen zijn er zo in de stad bij gekomen en nog eens honderd staan er op de planning. Eindhoven is een van de gemeenten die zijn aangewezen om het optoppen verder uit te werken zodat er een landelijke aanpak kan komen. Jalou Lemmens (32 jaar) woont op Strijp-S in een studio die bovenop het dak van het Veemgebouw op Strijp-S is geplaatst: "Het bevalt uitstekend."

"Mensen die hier voor het eerst de lift uitkomen, zijn altijd heel verbaasd over dit straatje. Je hebt niet het gevoel dat je op de tiende etage staat. Het lijkt alsof je gewoon op de begane grond bent." Toch woont Jalou echt op dertig meter hoogte. Binnen in haar studio merkt ze niet dat dit een opgetopte woning is. Wel merkt ze het als ze buiten staat. "Aan het straatje zie je dat het hier om optoppen gaat. Ze hebben de nieuwe woningen op de randen gebouwd. Daardoor ontstaat deze ruimte in het midden, dit straatje. Bij een gewone flat zit het tegen elkaar aan en heb je geen tussenruimte."

Het straatje op dertig meter hoogte (foto: Rogier van Son).

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ziet mogelijkheden in optoppen. Uit onderzoek blijkt dat optoppen in Nederland voor circa 100.000 extra woningen kan zorgen tot 2030. De gemeente Eindhoven kijkt nu samen met de woningcorporaties naar kansrijke proeflocaties om in Eindhoven op te toppen. Jalou is enthousiast: "Ik denk niet dat het overal kan, maar het heeft hier heel goed uitgewerkt." Het Veemgebouw is een Rijksmonument en staat op Strijp-S, het terrein waar vroeger de Philipsfabrieken stonden. Het is in 1942 gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gebouw was een magazijn voor de producten van Philips die op Strijp-S gemaakt werden. "Het is natuurlijk een heel oud gebouw. Het is wel mooi dat die historie hier nog steeds in dit gebouw zit en dat je dan toch in een nieuw appartement woont.

Het veemgebouw op Strijp-S kreeg een woonlaag boven op het gebouw (foto: Norbert van Onna).

"Ik vind het een heel goed idee voor het woningtekort."

De Eindhovense woningcorporatie Trudo kreeg het gebouw in 2009 in bezit. Het gebouw was niet geschikt voor woonruimtes. De verdiepingshoogtes van het magazijn waren te laag. Ook was er te weinig daglicht. Daarom kwam er in het gebouw een mix van parkeren, winkelen en horeca. In 2021 en 2022 kwamen er door ‘optopping’ woningen bovenop het Veem en zo kreeg het gebouw toch een woonfunctie. Op het dak van Veemgebouw kwamen er in totaal 39 woningen: 19 studio’s, 19 maisonnettes en zelfs één woonhuis met drie verdiepingen. Jalou was de eerste bewoner. "Je hebt natuurlijk een heel mooi uitzicht doordat je

heel hoog zit. Van mijn onderburen hoor ik niets want dat zijn parkeerlagen. Ik vind het een heel goed idee voor het woningtekort. Er zijn natuurlijk al heel veel bestaande gebouwen. Hoe vet is het als je daar gewoon lagen op kan maken en zo woningen kan creëren. Mijn advies zou zijn om ervoor te gaan. Optoppen, optoppen maar."

Het uitzicht vanuit de studio van Jalou Lemmens (foto: Rogier van Son).

De woonlaag bovenop het Veemgebouw in Eindhoven (foto: Norbert van Onna).