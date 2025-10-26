Deze versleten bomen hoeven niet om: 'Leerlingen kunnen erop zitten'

Veteranenbomen hebben heel wat overleefd en kunnen met een beetje liefde nog vele jaren leven. Vroeger werden deze versleten bomen gewoon opgeruimd, maar tegenwoordig worden ze in Eindhoven juist gekoesterd en beschermd. “Dit is over komen waaien uit Engeland. Daar keken ze toch anders naar oudere bomen en werden ze langer in stand gehouden”, zegt boombeheerder Niels Kreb.

Niels beoordeelt voor de gemeente Eindhoven of een boom nog een tweede kans kan krijgen. Door blikseminslag, ziekte, stormen of droogte kunnen ze al flink verzwakt zijn. Zoals de zieke treurbeuk in het Gerarduspark, midden in een Eindhovense woonwijk. “Deze boom staat hier al vanaf de jaren dertig, sinds de aanleg van het park. De boom is echt een bekendheid in de buurt, iedereen kent deze boom. Ik heb gehoord dat hier ook mensen onder getrouwd zijn of zelfs uitgestrooid.”

De zieke treurbeuk die door de gemeente geholpen wordt (foto: Rogier van Son).

De boom is aangetast door splijtzwam en vertoont scheuren. Ook is er houtrot. Een grote tak dreigt af te breken. Daarom plaatste Niels een metershoge stalen stut om de tak te ondersteunen. “Vroeger zou je zo'n boom wegzagen. Hij is rot en hij is slecht en dus weg ermee. Tegenwoordig kijken we daar toch anders naar en gunnen we ze een tweede leven.” Om de boom staat nu een hek zodat de boom met rust gelaten wordt.

Een paal stut een van de takken (foto: Rogier van Son).

Twee omgewaaide trompetbomen bij het Van Maerlantlyceum kregen ook een nieuw leven. “Ze zijn in de storm van 2022 omgewaaid. We hebben een vrachtwagen met zwarte grond laten komen. Met die grond hebben we de kluiten bedekt zodat de wortels niet uitdrogen. De boom is weer verder gegaan op de oude manier, maar dan liggend. Zo'n boom kan op deze manier nog makkelijk honderden jaren oud worden."

De omgevallen trompetboom (foto: Rogier van Son).

"Veteranenbomen hebben vaak holtes en spleten. Daar kunnen allerlei dieren zich in verstoppen. Vleermuizen maken daar gebruik van. Of een uil kan daarin broeden." Niet alleen dieren hebben nu plezier van de omgevallen bomen. "De liggende boom wordt ook gebruikt door leerlingen. Die gaan hier lekker zitten om te kletsen of een boterhammetje te eten. Dan krijgt zo'n boom echt een heel andere gebruiksfunctie. Op deze manier kan deze boom nog gewoon honderden jaren mee." De gemeente Eindhoven steekt elk jaar tussen de 70.000 en 100.000 euro in het behoud van veteranenbomen.

Een van de holtes in de veteraanboom (foto: Rogier van Son).