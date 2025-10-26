Deze versleten bomen hoeven niet om: 'Leerlingen kunnen erop zitten'
Niels beoordeelt voor de gemeente Eindhoven of een boom nog een tweede kans kan krijgen. Door blikseminslag, ziekte, stormen of droogte kunnen ze al flink verzwakt zijn.
Zoals de zieke treurbeuk in het Gerarduspark, midden in een Eindhovense woonwijk. “Deze boom staat hier al vanaf de jaren dertig, sinds de aanleg van het park. De boom is echt een bekendheid in de buurt, iedereen kent deze boom. Ik heb gehoord dat hier ook mensen onder getrouwd zijn of zelfs uitgestrooid.”
De boom is aangetast door splijtzwam en vertoont scheuren. Ook is er houtrot. Een grote tak dreigt af te breken. Daarom plaatste Niels een metershoge stalen stut om de tak te ondersteunen. “Vroeger zou je zo'n boom wegzagen. Hij is rot en hij is slecht en dus weg ermee. Tegenwoordig kijken we daar toch anders naar en gunnen we ze een tweede leven.” Om de boom staat nu een hek zodat de boom met rust gelaten wordt.
Twee omgewaaide trompetbomen bij het Van Maerlantlyceum kregen ook een nieuw leven. “Ze zijn in de storm van 2022 omgewaaid. We hebben een vrachtwagen met zwarte grond laten komen. Met die grond hebben we de kluiten bedekt zodat de wortels niet uitdrogen. De boom is weer verder gegaan op de oude manier, maar dan liggend. Zo'n boom kan op deze manier nog makkelijk honderden jaren oud worden."
"Veteranenbomen hebben vaak holtes en spleten. Daar kunnen allerlei dieren zich in verstoppen. Vleermuizen maken daar gebruik van. Of een uil kan daarin broeden."
Niet alleen dieren hebben nu plezier van de omgevallen bomen. "De liggende boom wordt ook gebruikt door leerlingen. Die gaan hier lekker zitten om te kletsen of een boterhammetje te eten. Dan krijgt zo'n boom echt een heel andere gebruiksfunctie. Op deze manier kan deze boom nog gewoon honderden jaren mee."
De gemeente Eindhoven steekt elk jaar tussen de 70.000 en 100.000 euro in het behoud van veteranenbomen.
Expositie over veteranenbomen DDW
Tijdens de Dutch Design Week is er aandacht voor de veteranenbomen. Op de Wasvenboerderij is een expositie over deze bomen. De boerderij staat bij de Wereldboom, een plataan van honderden jaren oud. Die boom werd eerder door vandalisme vernield is deels verbrand. Tienduizenden euro's zijn er ingelegd om de boom te redden.