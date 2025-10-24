Advertentie
'Agenten' schieten gevallen vrouw te hulp, later wordt ze overvallen
Vandaag om 10:07
De oudere vrouw die donderdagavond is overvallen door nepagenten aan de Auteurslaan in Tilburg, was net daarvoor op straat gevallen. De mannen die haar te hulp schoten, droegen een politie-uniform. Zij brachten haar naar huis, maar toen de deur open ging werd de vrouw bedreigd en namen de mannen geld en sieraden mee. De vrouw is erg geschrokken van wat haar is overkomen.
De vrouw is niet gewond geraakt bij de overval, maar het incident heeft emotioneel gezien veel indruk op haar gemaakt. Dat laat de politie vrijdagochtend weten. Ze dacht geholpen te worden door twee agenten toen ze gevallen was. Eenmaal bij haar huis bleek dat de mannen uit waren op geld en sieraden.
De politie heeft direct na de melding geprobeerd om de mannen op te sporen, maar dat is niet gelukt. Ze doen onderzoek naar de daders.
Meer meldingen
Bij de politie zouden donderdagavond meer meldingen zijn binnengekomen van nepagenten in de omgeving van Tilburg. Een van de meldingen kwam uit Goirle. De politie waarschuwde op social media voor de nepagenten, die waarschijnlijk met z'n tweeën actief waren.
