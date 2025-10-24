Nepagenten beroven oudere vrouw van sieraden en geld

De nepagenten die een oudere vrouw donderdagavond hebben overvallen in een huis aan de Auteurslaan in Tilburg, hebben sieraden en geld buitgemaakt. Ze is daarbij bedreigd door de nepagenten. De vrouw is erg geschrokken van wat haar is overkomen.

De vrouw is niet gewond geraakt bij de overval, maar het incident heeft emotioneel gezien veel indruk op haar gemaakt. Dat laat de politie vrijdagochtend weten.

Even leek het erop dat de vrouw gevallen was, maar dat blijkt niet zo te zijn. De politie heeft direct na de melding geprobeerd om de mannen op te sporen, maar dat is niet gelukt. Ze doen onderzoek naar de daders.

De politie waarschuwde donderdagavond op social media voor nepagenten die actief zouden zijn in de omgeving van Tilburg. Zo zou er ook een melding uit Goirle zijn gekomen. Vrijdag laat de politie weten dat er geen andere meldingen van nepagenten bekend zijn.