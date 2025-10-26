De armen van Joost staan vol met Efteling-tattoos: 'De 22e komt in januari'

"Als ik ooit nog iets in mijn leven wil, is het één Efteling-tattoo", zei de 44-jarige Joost Majoor zeven jaar geleden tegen zijn vrouw. Op 13 april 2018 werd die ene tattoo gezet, maar daar bleef het niet bij. Zijn armen staan inmiddels vol met in totaal 21 Efteling-tatoeages. ''Ik wilde steeds meer."

Joost komt zelf uit Bussum, maar kwam als kind vaak bij zijn familie in Brabant. Daarmee ging hij regelmatig naar de Efteling. Nu heeft hij zelf een abonnement voor het attractiepark en gaat hij ongeveer eens per twee weken. "Af en toe lukt het zelfs twee keer per week." De Efteling-fan werkt als ambulancechauffeur voor een uitzendbureau. Soms pakt hij diensten in Brabant, zodat hij daarna nog even het park in kan. "Het wordt nooit saai", zegt Joost. "Ik kan daar lekker door het Sprookjesbos wandelen, van de natuur genieten, herinneringen ophalen en ontspannen. Dan hoeft er even niks. Zeker met mijn werk, waar ik soms best heftige dingen zie, is het een fijne plek om mijn gedachten te kunnen verzetten. Je bent even in een totaal andere wereld, een sprookjeswereld." Tattoo als trouwring

Joosts eerste tatoeage was van O.J. Punctuel, een van de hoofdpersonen van Symbolica. Die attractie heeft Joost het vaakst op zijn armen vereeuwigd staan. Tot voor kort was Symbolica dan ook zijn favoriet.

Naast O.J. Punctuel staan de fabelvis, de letter L, de heldentour en een Symbolicaans hartje getatoeëerd. Die laatste heeft de vrouw van Joost ook. "Omdat we beiden in de zorg werken, kunnen we geen ringen om. In plaats van een trouwring hebben we daarom onze voorletters en een hartje in het 'Symbolicaans' laten tatoeëren."

Joost en zijn vrouw met de tattoo die hun trouwring vervangt (eigen foto).

Inmiddels is zijn favoriete attractie de Danse Macabre. Ook daar heeft hij al een tattoo van: de spookslotviool, die in de Danse Macabre is teruggekeerd. Aandenken aan oma

Zijn favoriete tattoo heeft niets te maken met zijn favoriete attracties, maar met zijn oma. Zij is een paar jaar geleden overleden. "Ik ging toen naar de Efteling om mijn gedachten te verzetten", vertelt Joost. "Ik liep een rondje door het Sprookjesbos en precies op het plekje tussen Draak Lichtgeraakt en De Wolf en de Zeven Geitjes ging een roodborstje op een bord zitten. Hij zat zo'n halve meter van me af, begon te kwetteren alsof hij een verhaal vertelde, en vloog weer weg. In mijn gedachten was dat mijn oma die gedag kwam zeggen." Sindsdien komt er altijd als Joost in het sprookjesbos is een roodborstje langs. "In mijn fantasie is dat nog altijd mijn oma die gedag komt zeggen en verder fladdert." Daarom heeft hij een roodborstje laten tatoeëren, met het bloemetje van de Rode Schoentjes en de takjes van de Chinese Nachtegaal erbij.

Het roodborstje (eigen foto).