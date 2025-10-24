Vrouw overleden nadat ze wordt geschept door auto

Een vrouw is vrijdag om het leven gekomen bij een aanrijding in de Beukenlaan in Eindhoven. Het lijkt erop dat ze de weg wilde oversteken, toen ze werd geraakt door een auto. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Het ongeluk gebeurde bij het Klokgebouw in Eindhoven. Op die plek kunnen voetgangers normaal gesproken niet oversteken. In de voorruit van de auto die de vrouw schepte, is een flink gat te zien. Een deel van de Beukenlaan is afgezet en er zijn zogenoemde zichtschermen geplaatst, om de plek van het ongeluk af te schermen.