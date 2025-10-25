G-toernooi voor 300 voetballers gaat niet door: 'Word er verdrietig van'

Wat een dag vol voetbal en plezier moest worden, draaide dit keer uit op een enorme teleurstelling. Na tien succesvolle edities gaat het jaarlijkse G-zaalvoetbaltoernooi bij T-Kwadraat in Tilburg niet door, omdat de zaal op de gewenste datum niet beschikbaar is. En dat terwijl de zaal al een maand na de vorige editie werd aangevraagd. "We zijn drie maanden bezig geweest om het op een andere manier op te lossen, maar dat is niet gelukt."

Pieter Soethout Geschreven door

Dertien jaar op rij was het geen enkel probleem om de zaal te reserveren. Totdat organisator Antoinette Koolen in juli te horen kreeg dat het dit jaar niet ging lukken. "De tweede zaterdag van januari is niet beschikbaar, omdat er in een van de zalen een ander evenement is", vertelt de organisator van het toernooi langs het trainingsveld van GSBW. Dan lijkt de oplossing simpel, maar zo makkelijk is het niet. Als alternatief werden 27 december en 3 januari genoemd, maar dat valt in de kerstvakantie. “Dan krijgen wij het als organisatie gewoon niet rond”, vertelt de aangeslagen Antoinette. Ook een toernooi bij het Willem II College ging niet, omdat daar slechts twee zaalvoetbalvelden zijn. Het is een bittere pil voor het team van zo’n 45 vrijwilligers dat jaarlijks zorgt voor een lach op het gezicht van bijna driehonderd voetballers met een beperking. "Ik heb alleen maar verdrietige reacties gehad."

"Het zou dus kunnen dat het weer niet doorgaat."

Toch zat de organisatie de afgelopen maanden niet stil. "We zijn bezig geweest om het op een andere manier op te lossen, maar dat is niet gelukt." Andere momenten of locaties waren niet haalbaar. "Dan blijft er maar één optie over en dat is doorschuiven naar volgend jaar. We hopen de zaal op 9 januari 2027 wel te hebben." Hopen inderdaad, want ook voor volgend jaar is de zaal niet zeker. De zaal is wel al aangevraagd, deze keer zeker ruim op tijd, maar een definitief antwoord van de gemeente laat nog op zich wachten. "Dat komt pas op 1 juli 2026", zegt Antoinette. "Het zou dus kunnen dat het weer niet doorgaat. Vervelend, hè. Ik word er eigenlijk heel verdrietig van."

"Ik deed vorig jaar niet mee, want ik was geblesseerd."

Antoinette is niet de enige, want ook de voetballers op het trainingsveld van GSBW keken enorm uit naar het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Extra zuur is de afgelasting voor de 22-jarige Faber. "Ik deed vorig jaar niet mee, want ik was geblesseerd. Dat is dus heel erg jammer." Hij wordt aangevuld door zijn teamgenoot Django: "Je speelt er tegen teams buiten je regio en zo leer je ook weer andere spelers kennen. Dat is altijd hartstikke leuk." Ook de jongere spelers van GSBW in Goirle balen dat het toernooi niet doorgaat. "Ik had er heel erg veel zin in", vertelt de dertienjarige Thijmen. Zijn teamgenoot Mandy vindt het ook heel jammer. "Het is altijd met andere clubs en daar heb je dan contact mee, maar dat is nu niet." Ook de jongste speler op het veld, de negenjarige Wout, is teleurgesteld. "Ik word er helemaal niet blij van. Ik hoop dat het de volgende keer wel doorgaat."

"Helaas wil de organisatie van het toernooi per se het evenement in T-Kwadraat organiseren."