Uitlekken brief Esmah Lahlah is uitzonderlijk: ‘Maakt het nog ernstiger’

De nieuwe burgemeester van Tilburg is donderdagavond bekendgemaakt, een week eerder dan gepland. Dat had alles te maken met het feit dat de naam van Esmah Lahlah als kandidaat bekend werd. Volgens bestuurskundige Niels Karsten is het uitlekken van een naam niet zo bijzonder, maar dat van de sollicitatiebrief wel degelijk. “Dat die ook uitlekt, zie ik niet vaak gebeuren. Dat maakt het nog ernstiger.”

Pieter Soethout Geschreven door

Het komt vaker voor dat er een naam van een kandidaat uitlekt. “Ik kan in de afgelopen paar jaar zo tien voorbeelden noemen, bijvoorbeeld in Alkmaar, Den Haag, Kerkrade of Nijmegen.” Dat neemt niet weg dat het strafbaar is. “Het is een misdrijf en de maximale straf is een jaar gevangenis of een boete van 25.000 euro. Daarnaast krijg je een strafblad, dus het is een serieuze overtreding.”

"Er zijn heel weinig mensen die zo’n brief in handen hebben.”

Wat wel bijzonder is, is dat het gaat om de sollicitatiebrief. “Een sollicitatiebrief is wel opmerkelijk, want er zijn als het goed is maar heel weinig mensen die zo’n brief in handen hebben”, legt Karsten uit. “Ik vind het niet heel waarschijnlijk dat het papiertje op een printer is blijven liggen. Het oogt en voelt als een lek.” Al geeft de bestuurskundige aan dat er officieel nog niet van een lek gesproken kan worden als er geen dader of bewijs is.

Voor nu volgt een grondig onderzoek van de rijksrecherche. “Het OM heeft de mogelijkheid om mensen letterlijk van hun bed te lichten. Zo’n onderzoek duurt maanden en meestal levert het ook niks op. In gemeente Stichtse Vecht is een keer een taakstraf uitgedeeld. Daar werd de dader per toeval gevonden, omdat die deelnam aan een telefoongesprek dat in een andere zaak onder de tap stond. Ook in Den Bosch is het gelukt”, doelt de bestuurskundige op het lekken van de naam van Jan Hamming in 2017.

Leden van de vertrouwenscommissie moeten alles wat ze op papier zetten weer inleveren.”