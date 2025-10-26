Van bommen tot Boerinnenkalender: voor Tamika kan het niet spannend genoeg

"Dit zijn mortieren, handgranaten, een anti-tankmijn en een raket", zegt Tamika van Haaren terwijl ze wijst naar een kleedje op de grond. Voor de 23-jarige uit Udenhout is de gevonden munitie inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Het is haar werk en daarom noemt ze zichzelf de bommenboerin.

Ze deed een opleiding tot sport- en bewegingscoördinator en leerde voor het kappersvak. Toch trokken die beroepen haar uiteindelijk niet. Tamika wroet het liefst met haar handen in de grond op zoek naar explosieven. "Toen ik voor het eerst een explosief vond, stapte ik gelijk achteruit omdat ik bang was dat het ging ontploffen." Die angst heeft ze niet meer. Integendeel. Inmiddels weet Tamika dankzij trainingen en opleidingen alles over munitie en explosieven. Ze zorgt ervoor dat die op een veilige manier worden ontdekt. Op een oefenveldje bij haar werkgever REASeuro in Riel neemt ze ons mee in haar werk. Na het instellen van het detectieapparaat is het voor haar tijd het veld in te gaan. Langzaam beweegt ze het apparaat kort over de grond en even later zijn er hoge piepjes te horen. Bingo. "Er ligt hier iets in de grond. Om te zien wat er precies ligt, stel ik het apparaat nauwkeuriger in. Het kan spannend worden."

De spanning die erbij komt kijken, maakt het voor Tamika alleen maar leuker. Sowieso is ze niet vies van een flinke stoot adrenaline. Ze is een van de modellen van de Boerinnenkalender van 2026 en werd vorig weekend uitgeroepen tot koningin van het Maïsfestival Høken& Hakselen. "Ik vroeg vorig jaar op de camping voor de grap aan de organisatie waarom ik nog nooit de Boerinnenkalender had gehaald. Zo is het balletje gaan rollen. Die kalender is echt een bucketlist-dingetje."

Munitie die Tamika van Haaren en haar collega's tegenkomen in de grond (foto: Omroep Brabant).

Tamika had al vrij snel door dat een baantje in de supermarkt niks voor haar was. Ze ging werken op een boerderij waar ze koeien molk. Daarom noemt zichzelf gekscherend ook wel de bommenboerin. Dat ze zichzelf nu explosievenexpert mag noemen, had ze niet verwacht. "Ik kwam hier toevallig terecht en vind het super interessant. Je krijgt echt een adrenalinekick. Je bent benieuwd wat het is en hoe gevaarlijk het echt is." Terug naar het oefenveldje waar Tamike inmiddels heeft ontdekt dat er een voorwerp in de grond ligt. "Ik leg mijn detector aan de kant en dan gaan we graven." Na aan tijdje met de schep aan de slag geweest te zijn, weet ze dat ze dichtbij komt. "Ik voel weerstand met mijn schep dus dat betekent dat ik op een object zit. Vervolgens trekken we handschoenen aan en maken we het vrij met onze handen." Dan komt het explosief aan de oppervlakte te liggen. Het blijkt een handgranaat te zijn. In dit geval gaat het om een dummy en kan Tamika het rustig oppakken. Normaal gesproken is dit het moment dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wordt opgeroepen. Die maakt het explosief uiteindelijk onschadelijk en laat het gecontroleerd ontploffen.

Op het oefenveldje ontdekt Tamika een handgranaat (foto: Wilco Zonneveld).