Flinke file op A2 door ongeluk tussen lesauto en vrachtwagens

Vandaag om 14:06 • Aangepast vandaag om 15:24
Archieffoto: Karin Kamp
Op de A2 tussen Vught en Den Bosch is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd. Volgens ooggetuigen zouden daar een lesauto, een vrachtwagen en een militaire vrachtwagen bij betrokken zijn. De vertraging liep op het hoogtepunt op tot een uur. De weg is inmiddels vrij.
De afslag richting Vught was een tijdje dicht, maar werd rond drie uur vrijgegeven. Verkeer moest over één rijstrook het ongeluk passeren. De verkeersdrukte zorgde voor een lange file.

De lesauto raakte volgens ooggetuigen flink beschadigd en kon niet meer verder rijden. Hoe het met de betrokkenen gaat, is niet duidelijk.

