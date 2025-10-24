Bosz in aanloop naar Feyenoord-PSV: 'Kan een hele slechte wedstrijd worden'

Peter Bosz heeft genoten van het spel van PSV tegen Napoli (6-2). Maar achterover leunen is er niet bij voor de Eindhovenaren, want, de volgende topper staat alweer voor de deur. Zondag gaat PSV op bezoek bij koploper Feyenoord, een wedstrijd die volgens Bosz twee kanten op kan gaan.

"Ik heb genoten van ons spel, maar vind woorden als 'galavoorstelling' wel overdreven", zegt Bosz over de gewonnen wedstrijd tegen Napoli. De coach heeft ook wel een verklaring voor het betere spel de laatste tijd: "Wij hebben goede voetballers, maar we moeten wel die goede spelers met elkaar laten samenspelen en dat heeft tijd nodig."

Dennis Man was de laatste wedstrijd een van de blikvangers. De Roemeen kwam deze zomer over uit Italië en kende een stroeve start. Zijn trainer vindt dan ook dat de verwachtingen te hoog waren. "Het is niet vanzelfsprekend dat je er vanaf dag één al staat. Het heeft een tijdje nodig voordat je jezelf helemaal thuis voelt en weet wat de trainer van je verlangt."

Beste teams

Dan door naar de wedstrijd waar het allemaal om draait dit weekend: de clash met Feyenoord. De Rotterdammers zijn uit de startblokken geschoten en staan onder trainer Robin van Persie bovenaan in de Eredivisie, drie punten boven PSV. "Zoals het er nu naar uitziet, zijn dit de twee beste teams op dit moment. Of wie twee aan het einde van het seizoen nog steeds een en twee zijn, dat weet ik nog niet."