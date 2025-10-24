Bosz in aanloop naar Feyenoord-PSV: 'Kan een hele slechte wedstrijd worden'
"Ik heb genoten van ons spel, maar vind woorden als 'galavoorstelling' wel overdreven", zegt Bosz over de gewonnen wedstrijd tegen Napoli. De coach heeft ook wel een verklaring voor het betere spel de laatste tijd: "Wij hebben goede voetballers, maar we moeten wel die goede spelers met elkaar laten samenspelen en dat heeft tijd nodig."
Dennis Man was de laatste wedstrijd een van de blikvangers. De Roemeen kwam deze zomer over uit Italië en kende een stroeve start. Zijn trainer vindt dan ook dat de verwachtingen te hoog waren. "Het is niet vanzelfsprekend dat je er vanaf dag één al staat. Het heeft een tijdje nodig voordat je jezelf helemaal thuis voelt en weet wat de trainer van je verlangt."
Beste teams
Dan door naar de wedstrijd waar het allemaal om draait dit weekend: de clash met Feyenoord. De Rotterdammers zijn uit de startblokken geschoten en staan onder trainer Robin van Persie bovenaan in de Eredivisie, drie punten boven PSV. "Zoals het er nu naar uitziet, zijn dit de twee beste teams op dit moment. Of wie twee aan het einde van het seizoen nog steeds een en twee zijn, dat weet ik nog niet."
"Ik was blij dat Feyenoord zo dik won van Heracles (0-7), want je speelt bijna nooit twee wedstrijden achter elkaar op zo'n niveau. Maar toen wonnen wij ook met 6-2, dus misschien wordt het wel een hele slechte wedstrijd", zegt Bosz.
Feyenoord is, net als PSV een team dat graag hoog druk zet. Dus Bosz ziet twee mogelijke scenario's: "Of het wordt een ren- je-rot-wedstrijd, of het wordt een heel leuke wedstrijd."
Eind aan blessureleed
De ziekenboeg bij PSV loopt steeds verder leeg. Kiliann Sildillia traint weer mee en dus blijven alleen Alassane Pléa en Ruben van Bommel nog achter met pijntjes. Beiden zijn langdurig geblesseerd.
Feyenoord - PSV begint zondag om half drie, al had de coach van de Rotterdammers dat graag anders gezien. Van Persie wilde de wedstrijd later laten spelen, omdat de wedstrijd van Feyenoord donderdag door de storm pas om negen uur begon, in plaats van kwart voor zeven.
Echter veegde de KNVB dat verzoek resoluut van tafel. Bosz vindt het allemaal wel best: "Ik vind daar niks van. Het is niet gelukt, punt."