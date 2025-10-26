Een metershoge muur hielp deze trefzekere hockeysensatie

Met acht goals in zeven wedstrijden is topscorer Trijntje Beljaars bezig aan een indrukwekkende reeks op het hoogste hockeyniveau. De 21-jarige Eindhovense in dienst van Amsterdam noemt het maken van doelpunten verslavend. De basis voor haar succes legde ze in de achtertuin, waarbij een vijf meter hoge muur de buurt beschermde tegen hockeyballen. "Mijn broers waren lief voor me, maar ze hebben me nooit gespaard."

Trijntje Beljaars is de jongste in een gezin van vijf kinderen. Opvallend genoeg zijn ze alle vijf verhuisd van Eindhoven naar Amsterdam. "Als ik een wedstrijd speel, dan komen ze vaak kijken. Voor mijn ouders is het gezellig en makkelijk. Het is dan op het sportpark direct een familiereünie."



Trijntje, haar tweelingbroer, twee oudere zussen en oudere broer hockeyden allemaal bij Oranje-Rood in Eindhoven. Maar ook in de achtertuin van hun huis in het centrum leek het wel een klein sportpark. "We woonden tegen een oude school met een enorme muur aan, hockeyballen konden daar niet overheen. Ik heb er zoveel gesport. Vaak met mijn tweelingbroer, maar ik smeekte ook om met mijn zes jaar oudere broer mee te mogen doen. We speelden dan tegen elkaar, maar ook sloegen we over. Dat deed hij best hard."



In de jeugd van Oranje-Rood gold Beljaars als een groot talent. Op veertienjarige leeftijd mocht ze debuteren in de hoofdmacht, een jaar later tekende ze een contract. Toen ze zestien jaar was, scoorde ze haar eerste doelpunt in de Hoofdklasse. "Dat ik er zo jong al bijzat, was een hele leuke ervaring. Ik schrok wel even, maar ben het gewoon gaan doen. Ik had toen niet het gevoel dat het heel bijzonder was. Als ik eraan terugdenk, voel ik me oud", zegt ze lachend.



Vanuit Oranje-Rood maakte ze op haar achttiende de stap naar topclub SCHC. Ze liep drie keer op het nippertje de landstitel mis door nederlagen tegen HC ’s-Hertogenbosch. Dit seizoen komt ze uit voor AH&BC in Amsterdam, de stad waar ze nu studeert. "Misschien voor sommigen een rare stap, maar ik zag het als een mooie uitdaging. We hebben een jonge groep met veel potentie. De landstitel is niet het voornaamste doel, al gaan we er natuurlijk wel voor."