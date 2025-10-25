Helmondse jongeren zetten streep tegen pesten: 'Door social media heftiger'

Met de campagne 'Samen zetten we de streep tegen pesten' willen jongeren in Helmond opstaan tegen treiterijen, scheldpartijen en zelfs mishandelingen in de hele maatschappij. De recent gelanceerde campagne is actueler dan ooit, omdat deze week bekend werd dat er voor de tweede keer in één jaar een meisje langdurig wordt gepest op het Delta vmbo. In april van dit jaar maakte de veertienjarige Nina een einde aan haar leven door pestgedrag op de middelbare school. "We moeten er niet laconiek over doen", vindt M'hamed Yahia, ondersteuner van het project.

Komiek Leon van der Zanden, influencer en verpleegkundige Tommie Driessen, kickbokser Nieky Holzken en zijn zoon Geraldo: allemaal bekende Helmonders die zich in de campagne inzetten tegen pesten. Maar het initiatief kwam van de jongeren van welzijnsorganisatie We Care Helmond zelf. "De jongeren zagen dat er veel wordt gepest op social media en op straat. Pesten wordt gefilmd en gedeeld. Zij willen de samenleving activeren om hier iets mee te doen", vertelt Yahia, die de jongeren daarbij ondersteunt. Als jongerenwerker in Helmond heeft hij de laatste jaren gezien hoe pesten is veranderd. "Pesten is van alle tijden, maar door wat er online gebeurt, heeft het een grote impact op jongeren, maar ook op andere groepen. We denken bij pesten vaak aan jongeren, maar het gebeurt ook in verzorgingstehuizen en in bedrijven."

Toch speelt in zijn stad veel onder jongeren. Zo maakte de veertienjarige Nina in april van dit jaar een einde aan haar leven, nadat ze gepest werd op het Delta vmbo. Op dezelfde school wordt ook de dertienjarige Sonja* gepest. Ondanks ingrijpen van de school en de politie blijft het pesten doorgaan. "Iedereen filmt tegenwoordig alles wat we doen. We willen delen, delen en delen. We zijn daar bijna op geprogrammeerd. Jongeren filmen vanuit die gedachten het pesten en delen het, zonder erbij na te denken wat voor impact dat heeft op het gepeste kind", vertelt Yahia. Daarnaast is het volgens hem een grote drempel voor mensen om in te grijpen als ze pestgedrag zien. "Het is bijna een angst geworden om in te grijpen. Mensen zijn niet meer gewend om elkaar aan te spreken en lopen er liever ongezien voorbij."

"Wat er in Den Haag gebeurt, komt ook naar de straten."

Politiek Den Haag geeft volgens hem het verkeerde voorbeeld. "Zij moeten politieke leiders moeten een goed voorbeeld geven, maar daar worden mensen ook gepest of weggezet. Wat in Den Haag gebeurt, komt ook naar de straten, pleinen en scholen", denkt Yahia. Om daar iets tegen te doen zet We Care Helmond zich samen met stadskunstenaar Daisy Roefs, de gemeente en diverse ambassadeurs in om pesten tegen te gaan. "We willen samen met scholen, bedrijven, sportverenigingen en verzorgingstehuizen de bokshandschoenen oppakken om er tegen te vechten. We moeten er niet laconiek over doen, dat het wel meevalt." Dat doen ze door scholieren, bedrijfsdirecteuren en ouderen in sessies bewust te maken van de impact die pesten op iemand heeft. "De acties of initiatieven die daar uit voortvloeien, moeten uit de mensen zelf komen. Wij kunnen dat wel bedenken, maar ze moeten het toch zelf doen." *Sonja is een gefingeerde naam vanwege privacyredenen. De echte naam van het meisje is bekend bij de redactie.