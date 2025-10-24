Auto vliegt in brand bij groot ongeluk op de A2, snelweg afgesloten

Door een ongeluk met vijf voertuigen op de A2 bij Maarheeze vrijdagmiddag, is de weg richting Eindhoven afgesloten. Eén auto vloog bij het ongeluk in brand.

Meerdere hulpdiensten, waaronder ook de brandweer, zijn op de plek van het ongeluk. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend.

In beide richtingen zijn er flinke files ontstaan, waarbij de vertraging ruim een uur is. Verkeer richting Eindhoven wordt vanaf knooppunt Het Vonderen omgeleid via de A73 en A67.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink