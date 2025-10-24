Organist en agent die jongeren misbruikte ontslagen door politie

De bekende organist en politieman André N. uit Werkendam, die werkte bij de politie Rotterdam, is ontslagen. Hij wordt beschuldigd van het verrichten van seksuele handelingen met een jongen van 15 en het verkrachten van drie jongens van 16 tot 18 jaar in Werkendam, de provincie Zeeland en op de Veluwe.

N. is ontslagen vanwege 'ernstig plichtsverzuim', meldt de politie. Ook zou hij onrechtmatig politiesystemen hebben ingezien en wordt zijn rol onderzocht bij een incident waarbij een arrestant gewond raakte.

De op de meldkamer werkende N. werd in augustus vorig jaar al buiten functie gesteld omdat er een aangifte van een zedenmisdrijf tegen hem was gedaan. De politie meldde toen dat het om een 'mogelijk strafbare gedraging in privétijd' ging. Het strafrechtelijk onderzoek naar de zedendelicten heeft geleid tot strafvervolging. De zaak moet nog inhoudelijk worden behandeld in de rechtszaal.

De politie hield de toen 34-jarige man op 14 april van dit jaar aan in Altena vanwege verdenkingen van zedenmisdrijven en schending van zijn ambtsgeheim, meldde het OM eerder. Toen werd ook duidelijk dat er in totaal vier aangiftes tegen de verdachte liggen.

Het OM wil verder niet ingaan op de aard van de misdrijven.