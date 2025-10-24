Veel Brabantse jongeren weten nog niet op wie ze gaan stemmen

Met nog maar een paar dagen tot de verkiezingen weet bijna de helft van de Brabantse jongeren nog niet op wie ze gaat stemmen. Ook van alle Brabanders twijfelen vier op de tien nog. Opvallend is dat partijen als de PVV en het CDA minder populair lijken onder jongvolwassenen, blijkt uit cijfers van het Kieskompas. Hoe komt dat?

Op straat in Tilburg heerst vooral twijfel. Een jonge vrouw twijfelt nog. "Ik weet het nog steeds niet. Ik dacht de vorige keer strategisch te stemmen, maar ik vind dat ik dat dit jaar niet moet doen", vertelt ze. "Ik ga eruit komen en wel stemmen." Een jonge man zegt dat hij nog niet genoeg van politiek weet. "Ik ben nog een beetje aan het zweven. Ik ga nog wat research doen. Ik denk dat veel mensen gewoon te weinig weten over politiek." Een andere vrouw wil eerst beter begrijpen waar de partijen voor staan. "Als ik ga stemmen, wil ik dat met kennis van zaken doen." Waarom twijfelen zoveel jongeren nog? Volgens Marius Zuurbier van Young Professionals Brabant komt dat doordat de politiek te onduidelijk is. "Er is geen stabiel kabinet en het is voor jongeren niet helder welke partij op de lange termijn echt problemen oplost", zegt hij. "Ze vinden thema’s als wonen, gezondheid, AI en klimaat belangrijk. Het is onvoldoende duidelijk welke partij op lange termijn er stabiel mee omgaat en écht problemen oplost."

Volgens hem willen jongeren vooral een stabiel bestuur. "Ze zien dat er veel geruzie is in de politiek. Het gaat te weinig over de inhoud en te veel over onderlinge verhoudingen. De echte problemen blijven liggen." Zuurbier hoort van veel jongeren dat ze twijfelen of hun stem überhaupt iets uitmaakt. "Wij proberen ze te motiveren om wél te stemmen. Als jij niet stemt, beslist iemand anders voor jou."

"Jongeren zijn nog niet zover."

Ook politicoloog Marcel Boogers ziet dat kiezers steeds later beslissen. "Vroeger hadden partijen een vaste aanhang, maar die zijn ze kwijt. Kiezers bepalen van verkiezing tot verkiezing." Volgens hem hebben jongeren meer tijd nodig om erachter te komen waar ze op willen stemmen. "Jongvolwassenen zijn nog niet zo ver, ze zijn zich aan het oriënteren op de kiezersmarkt en hun democratisch burgerschap nog aan het oefenen. Voordat zij weten welke partij het best bij hen past, zijn ze flink wat jaren verder." Voor de bijna achttienjarige Shwet Kambli uit Boxmeer komen de verkiezingen drie maanden te vroeg. Hij voelt zich niet verbonden aan een partij. "De politiek verandert altijd. Ik kijk wat het best bij mij past. Ik zal niet altijd hetzelfde stemmen." Hij herkent de zoektocht van zijn leeftijdsgenoten. "We zijn nog aan het ontdekken wie we zijn en welke partij daar het best bij past."

"Bontenbal is een leuke man, maar jongeren lopen niet weg met hem."