Man ligt anderhalve dag op grond, brandweer breekt muur door

Een man in Den Bosch heeft anderhalve dag op de grond gelegen. Hij kon niet op eigen kracht opstaan. Omdat het huis ernstig vervuild was en vol met rommel lag, kon de politie vrijdagochtend niet bij de man komen. De brandweer moest een gedeelte van een muur doorbreken om het slachtoffer te bereiken. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg vrijdag van een buurvrouw de melding dat een man vanuit zijn huis om hulp riep, schrijft een Bossche wijkagent op Instagram. Toen de politie bij het huis van de man kwam en naar binnenging, konden agenten door de enorme berg verzamelde spullen niet fatsoenlijk door de woning lopen.

Door te klimmen en klauteren lukte het uiteindelijk om bij de deur naar de woonkamer te komen. Agenten ontdekten dat de man achter de deur lag en niet op eigen kracht omhoog kon komen.

De brandweer werd erbij gehaald en die kon door een gedeelte van een muur breken. Het slachtoffer bleek al anderhalve dag bij de deur te liggen en verkeerde in zeer slechte gezondheid. De man is naar het ziekenhuis gebracht.