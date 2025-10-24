Bouwkraan valt bijna op het huis van Piet: 'Hoorde een enorme klap'

De grote bouwkraan die donderdagavond omviel aan de Lithoijense Dijk in Lithoijen, raakte op een haar na het huis van Piet van Lent. Die zat nietsvermoedend binnen tv te kijken. "Als die kraan een halve meter verder was gevallen, had 'ie mijn huis geraakt."

Nog steeds een beetje beduusd kijkt Piet naar de voorkant van zijn witte dijkhuisje. Daar ligt een enorme bouwkraan op z'n kant. "Kijk, hij ligt maar een halve meter de gevel af", wijst Piet. "Via de voordeur kan ik mijn huis niet eens meer uit."

Piet zat tv te kijken toen hij plotseling een klap hoorde. "Een enorme klap en meteen daarna ik voelde trillingen. Ik had de rolluiken al dicht, dus ik wist niet wat er gebeurd was. Toen ik buitenkwam, zag ik de bouwkraan liggen. Dan kijk je wel even raar op. Maar je vat hem echt niet even op om hem te verleggen", voegt hij er lachend aan toe.

De bouwkraan stond voor zijn huis omdat er op de Lithoijense Dijk wordt gewerkt aan dijkversterking. De kraan is vermoedelijk omgevallen na de werkzaamheden, tijdens het laden voor transport. Piet is er flink van geschrokken. "We waren wel voorbereid op overlast. Maar dit verwacht je natuurlijk niet. Wie zou hier niet van schrikken?"

Piet woont al 63 jaar in zijn dijkhuisje. Hij hoop maar dat zijn huis door de klap niet beschadigd is geraakt. "Ik heb nog geen idee of er schade is. Dat zal later blijken. Door de val van de kraan zit er wel een hoop modder op mijn gevel. Maar dat is het ergste niet." Hij is in ieder geval heel blij dat de kraan zijn huis net gemist heeft. "Dat is echt een geluk bij een ongeluk."