Brand op balkon verzorgingshuis, drie medewerkers gewond

Drie medewerkers van verzorgingshuis Antoniushof aan het Vredesplein in Waalwijk hebben vrijdagmiddag rook ingeademd bij een brand. De brand woedde op het balkon van een appartement op de vierde verdieping. De medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond rond tien voor drie, vermoedelijk in een kussen, en sloeg vervolgens over naar het kozijn. Personeel van het verzorgingshuis heeft direct geprobeerd de brand te blussen, wat deels lukte. Omdat het om een verzorgingshuis ging, schaalde de brandweer direct op.

De brandweer kwam met drie tankautospuiten en een hoogwerker naar het verzorgingshuis. Ook de politie rukte met meerdere eenheden uit, samen met twee ambulances.

De brandweer heeft het gebouw uitgebreid geventileerd, omdat de rook zich had verspreid over meerdere verdiepingen. Nadat de rook was verdwenen, mochten de bewoners weer terug naar hun kamers. Alleen het appartement waar de brand woedde, is nog niet vrijgegeven.

Ook de burgemeester van Waalwijk kwam naar het verzorgingshuis.