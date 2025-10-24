Aanhoudingen na waarschuwingsschot: vier mannen vrijgelaten

De vier mannen die donderdagavond door de politie in Bladel werden opgepakt, zijn vrijdag allemaal vrijgelaten. Uit onderzoek van de politie bleek dat zij niets te maken hadden met een mishandeling. Bij de aanhouding van één van de mannen loste de politie een waarschuwingsschot.

Rond elf uur was er donderdagavond een opstootje aan de Kamille in Bladel, vertelde een buurtbewoonster aan Omroep Brabant. Hierbij werd iemand mishandeld. "Bewoners daar belden vervolgens de politie. Er werd flink gegild." Een buurman was ook getuige: "Een van de mannen is gaan rennen. Toen heeft de politie geschoten. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was."

Vuurwapen gezien

Volgens de politie zou bij de verdachte een vuurwapen zijn gezien. Naast deze man werden nog drie anderen aangehouden. Het ging om een 17-jarige jongen uit Bladel, een 26-jarige Veldhovenaar en een 30-jarige en 23-jarige man uit Bladel.

De politie meldde vrijdag dat uit onderzoek blijkt dat de aangehouden mannen niet de verdachten zijn van de mishandeling. De politie gaat verder met het onderzoek naar de mishandeling.