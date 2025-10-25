Fons meende een larve te zien, maar volgens Frans zag hij iets veel mooiers

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een volwassen kever, een tweevleugel op het raam en een grote worteluil. Deel twee van deze Stuifmail wordt zondagochtend gepubliceerd.

Deze larve kroop over het fietspad, welk dier wordt het?

Over het fietspad kroop geen gewone larve (foto: Fons Metsaars).

Fons Metsaars dacht een larve over het fietspad te zien kruipen. Hij vroegt zich dan ook af welk dier dit uiteindelijk zal worden. Nou, Fons heeft op 21 maart geen larve zien kruipen maar iets veel mooiers! Wat hij gezien heeft, was het vrouwtje van de grote glimworm. Grote glimwormen, ook wel gewone glimwormen genoemd, zijn geen wormen maar behoren tot de grote keverfamilie. Het zijn echte kevers, ze hebben ook harde schilden die de vleugels bedekken wanneer die niet worden gebruikt. Nu is het wel zo bij grote glimwormen dat de vrouwtjes iets aparts hebben. Zij hebben als ze volwassen zijn een larvevorm. Daarnaast hebben ze geen vleugels en verplaatsen ze zich dus kruipend. Mannetjes hebben wel vleugels en daarbovenop bruine dekschilden en kunnen vliegen. We noemen dit seksuele dimorfie, uiterlijk verschil tussen mannetjes en vrouwtjes.

Het mannetje van de grote glimworm (foto: Saxifraga/Pieter van Breugel).

Vrouwtjes van de grote glimworm zijn maximaal twee centimeter groot en daarmee twee keer zo groot als de mannetjes. Bij de grote glimwormen geven enkel de vrouwtjes licht. In juni en juli vind je de vrouwtjes langs bosranden of in grazige vegetatie. Vanuit die situatie gaan ze dan gloeien. Ze steken dan het achterlijf omhoog. Dit doen ze expres, zodat de mannetjes het licht beter kunnen zien. De mannetjes vliegen rond de plekken waar ze vrouwtjes vermoeden. Ontdekken ze zo’n lichtgevend vrouwtje dan zijn ze er als de kippen bij om te gaan paren. Nadat ze gepaard hebben, leggen de vrouwtjes zo’n honderd eitjes op een vochtige plek, vaak mos. Ze sterven bijna meteen daarna. Voorwerp op de Jac. P. Thijssetoren in Biest-Houtakker, wat is het?

Een braakbal van de torenvalk (foto: Els Kuijpers).

Els Kuijpers zag op de Jac. P. Thijssetoren in Biest-Houtakker een voorwerp en ze wist niet wat het was. Ze stuurde zij mij het voorwerp toe. Zelf moest ik ook even kijken, maar plotseling wist ik het, want ik heb zelf ooit ook zo’n foto gemaakt van het voorwerp dat Els me stuurde. Volgens mij is dit een braakbal van een torenvalk.

Een torenvalkmannetje (foto: Saxifraga/Martin Mollet).

Ook die braakbal lag namelijk bovenop een uitkijktoren, in dit geval de oude houten uitkijktoren van Banisveld in de Kampina. Torenvalken kunnen verschillende soorten braakballen hebben. Als ze veel muizen gevangen hebben, dan zie je een harige (vanwege de haren van de muizen) braakbal. Veel botten en botjes zul je hier niet in zien, want torenvalken scheuren hun prooi in stukken. Maar de botjes, die ze inslikken, komen wel in de braakbal terecht. Hebben ze geen muizen en enkel kevers gevangen, dan ziet de braakbal eruit zoals die van Els. In principe is de braakbal eerst zacht, maar door de regen en als ze er langer liggen wordt de braakbal harder. De vindplaats is hierbij trouwens belangrijk. Er zijn niet zoveel soorten dieren die bovenop een uitkijktoren een braakbal uitbraken. Wat voor een beestje zat er op het raam?

Een gewone tweevleugel foto Rianne van de Ven

Rianne van de Ven zag op 20 augustus een beestje op haar raam. Ze wil graag weten om welk beestje het gaat. Op haar raam zat een van de mooiere insecten, vind ik. Dit is een haft. De naam van deze haft is gewone tweevleugel. Gewone tweevleugels zijn binnen de haftenfamilie de meest algemene soort. Je treft ze dan ook het vaakst aan. Vooral in de buurt van vijvers en sloten, maar ook bij langzaam stromende waterpartijen. Gewone tweevleugels heten zo, omdat deze haftensoort slechts een paar vleugels heeft, terwijl andere haften twee paar vleugels hebben. Op het raam van Rianne zit een vrouwtje. Die zijn herkenbaar aan hun bruingekleurde rand langs de vleugels.

Een gewone tweevleugelmannetje (foto: Saxifraga/Bart Heijne).

Mannetjes hebben een deels wijnrood achterlijf en hun voorpoten zijn verlengd. Na paring komen uit de eitjes larven, die leven tussen waterplanten en oevervegetatie. Na de larveperiode kent deze haftensoort een tussenstadium tussen larve en volwassen exemplaren in. Dit is de nimfperiode. De nimfen zijn te herkennen aan hun ondoorzichtige vleugels. Waarom zit mijn muntplant vol vleesvliegen?

Een groene vleesvlieg (foto: Dian Sips).

Dian Sips vroeg zich af waarom haar muntplant op 20 augustus vol vleesvliegen zat? Groene vleesvliegen - en dan hebben we het over de volwassenen soorten/imago’s - zijn in hun leven vooral bezig met het zoeken naar nectar en plantensappen. Beide voedselbronnen staan bij deze vleesvliegen bovenaan op hun menulijst. Daarnaast vliegen ze graag naar rottend fruit om dat op te zuigen., maar ook stuifmeel en uitwerpselen behoren tot hun dagelijkse kost als ze het kunnen vinden. Daarnaast zie je ze ook vaak op de hoed van de grote stinkzwam, want die ruikt bij volle bloei naar kadavers.

Een restje sporen van een grote stinkzwam (foto: Frans Kapteijns).

Op de foto hierboven zie je nog een restje sporen op de hoed van de stinkzwam, de rest is meegenomen door onder meer groene vleesvliegen. Omdat groene vleesvliegen ook van stuifmeel houden, zijn ze bijzonder nuttig. Ze helpen mee met de bestuiving van planten. Iets anders nuttigs is dat ze met zovelen helpen met het afbreken van organisch afval. Toch is er ook een van de andere kant van de medaille: ze kunnen ook ziekten verspreiden. Dit omdat ze ook afkomen op rottend vlees en uitwerpselen. Dit zat verstopt in de opbergbox, wat is het?

Een grote worteluil (foto: Koos Verheijden).

Koos Verheijden was zijn tuin aan het opruimen op 23 augustus en zag toen in een opbergbox een nachtvlinder. Hij wil graag weten welke nachtvlinder. De mooie lichtbruine nachtvlinder die hij tegenkwam, heeft de naam grote worteluil. Het blijft overigens wel lastig om de soorten goed te herkennen bij de familie van de uilennachtvlinders. Een aantal vlinders lijkt namelijk erg op elkaar. Als dit de gewone worteluil is, dan is deze nachtvlinder ook dagactief. Ze komen ook goed op licht af. Overigens zijn gewone worteluilen slecht te zien, omdat ze zich goed verborgen houden, zoals Koos gemerkt heeft. Mocht je hen zien of op een bepaalde manier tegenkomen, dan proberen ze snel te verdwijnen. Dit doen ze vaak niet vliegend, maar huppelend door de vegetatie. De rupsen, die grauwbruin zijn en wat glanzend, leven niet op maar ín de grond. Daarom worden ze weleens verward met emelten (larven van langpootmuggen), maar de gewone worteluilrupsen hebben pootjes en emelten niet. Daarnaast rollen de rupsen van de gewone worteluilen zich bij aanraking op en emelten niet. Maar je ziet de rupsen van de gewone worteluilen normaal gesproken niet, omdat ze ondergronds vreten aan de wortelhals van planten. Grote stinkzwam met onder meer groene vleesvliegen - Jos Vroegrijk

