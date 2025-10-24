Friet voor zestig cent en te weinig woningbouw: dit gebeurde er vandaag

De achttiende wereldtitel voor Harrie Lavreysen, een jubilerende friettent en het woningtekort blijft nijpend. Dit zijn de verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

Redactie & Romee van der Heijden

Harrie Lavreysen heeft zijn achttiende wereldtitel binnen na winst op het onderdeel keirin tijdens het WK baanwielrennen in Chili. De 28-jarige renner uit Luyksgestel versloeg in de finale de Australiër Leigh Hoffman en landgenoot Jeffrey Hoogland. Het is zijn tweede goud deze week na de teamsprint. Hier lees je meer over zijn prestatie:

Friettent Reintje in Mierlo viert zestig jaar bestaan met speciale actie: friet voor zestig cent. De zaak, die ooit begon onder Rein van Waaijenburg senior en later werd overgenomen door zijn zoon, is een waar dorpsicoon. Huidige eigenaar Nick van Waaijenburg zette tweehonderd kilo friet door op één dag. Lees hier het hele verhaal:

De nieuwe burgemeester van Tilburg is donderdagavond bekendgemaakt, een week eerder dan gepland. Dat had te maken met het feit dat de naam van Esmah Lahlah als kandidaat bekend werd. Volgens bestuurskundige Niels Karsten is het uitlekken van een naam niet zo bijzonder, maar dat van de sollicitatiebrief wel degelijk. Check het verhaal hier:

Het woningtekort in Brabant blijft nijpend met 165.000 nieuwe woningen die nodig zijn tot 2035. De bouwdoelstelling van 13.500 huizen per jaar wordt niet gehaald, terwijl de wachtlijsten voor sociale huurwoningen oplopen en de huizenprijzen blijven stijgen. Hier lees je de analyse: