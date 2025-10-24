Zilver voor Oranje 70+ op WK Walking Football: 'Met pijn in heup'

1/2 Het Nederlands team op het WK Walking Football met in het midden Peter Stolk en daarnaast (rechts) Jaap Rossen. Cees Damen staat naast de man met de pet (foto: KNVB).

Het Nederlands team heeft vrijdag zilver gepakt op het WK Walking Football in Spanje. Een uitblinker bij Oranje was de 74-jarige doelman Peter Stolk. Al vond de Eindhovenaar zelf zijn heldenrol wel meevallen. "Ach, ik viel regelmatig om en dan schoten ze de bal tegen me aan."

De twaalfkoppige selectie kende drie Brabanders: Cees Damen (72) uit Steenbergen, Jaap Rossen (78) en Peter Stolk (74) uit Eindhoven. Zij hadden zich na een oproep van de KNVB aangemeld en werden uiteindelijk na een selectiedag gekozen voor het WK in Spanje.



Onder leiding van bondscoach Hans van Breukelen verloor Nederland in de poulefase met 8-0 van Engeland. Daarna speelde het met 0-0 gelijk tegen Japan en de derde groepswedstrijd eindigde in een reglementaire 3-0 overwinning omdat tegenstander Italië te laat kwam.

In de kwartfinale werd Canada met 3-1 verslagen en in de halve finale kreeg Australië klop. In de finale bleek angstgegner Engeland veel te sterk: 7-1.

"Door de adrenaline is de pijn gelukkig beperkt gebleven."

"Maar met zilver zijn we helemaal euforisch", zegt Rossen. "Engeland was fenomenaal goed. Ze hadden bijvoorbeeld een aanvaller die niet te stoppen was. Onze keeper heeft nog veel gepareerd, hij speelde sowieso een heel sterk toernooi."



Doelman Stolk, uitgeroepen tot beste keeper van het toernooi, genoot van de complimenten. "Ik heb zoveel waardering gekregen, ook van bijvoorbeeld scheidsrechters en tegenstanders. En dat terwijl ik voor het toernooi nog mijn twijfels had vanwege lichamelijke ongemakken zoals mijn heup. Een slijmbeursontsteking is niet echt ideaal voor een doelman. Door de adrenaline is de pijn gelukkig beperkt gebleven."

"Ze hebben zoveel aanvallen laten lopen dat ik me kon onderscheiden."

De Eindhovense doelman dankte ook zijn teamgenoten. "Ze hebben zoveel aanvallen laten lopen dat ik me kon onderscheiden", zegt hij lachend. "Het ging lekker, maar soms moet je ook wel een beetje geluk hebben dat ze een bal tegen je aanschieten." Na de finale ging de selectie naar het hotel om een duik te nemen in het zwembad. "Met een lekker pilsje erbij", zeggen Jaap en Peter. "Het toernooi was al gezellig, maar met een finaleplek is het nog gezelliger geworden."