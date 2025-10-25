'PVV blijft grootste in Brabant, CDA maakt enorme sprong voorwaarts'

De partij van Geert Wilders blijft de grootste partij in Brabant, maar levert dit keer wel stemmen in. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, in opdracht van Omroep Brabant. Het CDA maakt een enorme sprong voorwaarts en lijkt de tweede partij in Brabant te worden. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2023 was de PVV veruit de grootste partij in Brabant. Op gepaste afstand volgden VVD en GroenLinks-PvdA. Woensdag 29 oktober zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Volgens de peiling van Maurice de Hond kan de PVV woensdag rekenen op zo'n 20 procent van de Brabantse stemmen. Twee jaar geleden was dit nog bijna 27 procent. Slechts 3,5 procent van de Brabanders stemde in 2023 op het CDA van Henri Bontenbal. De landelijke opmars die het CDA in lijkt te zetten, is ook in Brabant te zien. Met 14,5 procent van de stemmen wordt het CDA in Brabant de tweede partij, de VVD volgt heel snel met 14,4 procent.

Daarachter wordt het spannend tussen GroenLinks-PvdA en D66. Een andere grote stijger in Brabant lijkt JA21 van Joost Eerdmans te worden. Die partij kreeg in 2023 nog geen procent van de stemmen en kan nu rekenen op de steun van meer dan 6 procent van de Brabantse kiesgerechtigden. Die stemmen lijken vooral te komen van NSC dat daalt van ruim 12,5 procent naar minder dan 1 procent.

De peiling in Brabant.

Stemmen van het zuiden

In de drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg valt op dat de steun voor de PVV in Limburg het grootst blijft: 28,3 procent. In Zeeland is dat zo'n 18 procent. In de drie provincies samen blijft de PVV met ruim 22 procent van de stemmen wel de grootste partij, maar is de steun minder groot dan in 2023. Toen kwam de Partij voor de Vrijheid uit op ruim 28 procent. Achter de PVV komen het CDA (ruim 14,5 procent), VVD (12,7), GroenLinks-PvdA (12,4 procent) en D66 (11,6 procent). Liberaal verval

Verder is het opvallend dat de VVD vooral in Zeeland en Limburg veel stemmen verliest. In Brabant valt het liberale verval enigszins mee. JA21 en Forum voor Democratie lijken in het zuiden te profiteren van de kiezers die weglopen bij de PVV.