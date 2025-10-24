Alle banden lek: bussen pizzaboer doelwit van vandalisme

Pizzeria Sphinx uit Cuijk zat dinsdag met de handen in het haar: de banden van twee bezorgbussen waren allemaal lek gestoken. Het is volgens de pizzeria al vaak genoeg gebeurd dat de bedrijfsbussen doelwit zijn van vandalisme. Wie de gouden tip heeft, wordt zelfs duizend euro beloofd.

Romee van der Heijde Geschreven door

'Woede' en 'onzekerheid', zo omschrijft mede-eigenaar Aydin Yamaner wat er door hem heenging toen hij de lekke banden aantrof. Een naar eigen zeggen 'attente burger' kwam het nieuws persoonlijk vertellen. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt", vertelt hij. Twee keer eerder is al eens een ruit ingetikt en een paar banden zijn ook al eens opzettelijk slap geweest. "Het is nu wel de eerst keer dat het in zulke grote getalen is gebeurd", zegt Aydin over alle acht de lek gestoken banden van de twee bussen. Het familiebedrijf bestaat sinds 2007 en is in 2015 verhuisd naar de zaak in de Grotestraat. De bedrijfsbussen staan iets verderop geparkeerd op een openbare parkeerplaats. Wat volgens de mede-eigenaar opvallend is: "We hebben in totaal drie busjes, waarvan er één geen reclame heeft. Met dat busje gebeurt nooit wat."