Alle banden lek: bussen pizzaboer doelwit van vandalisme
'Woede' en 'onzekerheid', zo omschrijft mede-eigenaar Aydin Yamaner wat er door hem heenging toen hij de lekke banden aantrof. Een naar eigen zeggen 'attente burger' kwam het nieuws persoonlijk vertellen. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt", vertelt hij.
Twee keer eerder is al eens een ruit ingetikt en een paar banden zijn ook al eens opzettelijk slap geweest. "Het is nu wel de eerst keer dat het in zulke grote getalen is gebeurd", zegt Aydin over alle acht de lek gestoken banden van de twee bussen.
Het familiebedrijf bestaat sinds 2007 en is in 2015 verhuisd naar de zaak in de Grotestraat. De bedrijfsbussen staan iets verderop geparkeerd op een openbare parkeerplaats. Wat volgens de mede-eigenaar opvallend is: "We hebben in totaal drie busjes, waarvan er één geen reclame heeft. Met dat busje gebeurt nooit wat."
Mogelijk gemunt op bedrijfsbusjes
In eerste instantie had de familie geen flauw idee, waarom hun busjes telkens het doelwit zijn. Toch denkt Aydin nu dat er een vandaal is die het op bedrijfsbusjes heeft gemunt. "Er zijn ook twee banden lekgestoken van busjes van een kinderdagverblijf in de buurt."
De mede-eigenaar zegt er actief mee bezig te zijn geweest. "We hebben aangifte gedaan en een melding gedaan bij de gemeente."
In de hoop de dader op te sporen, heeft Pizzeria Sphinx een bericht op Facebook geplaatst. De gouden tipgever krijgt een forse beloning, want diegene wordt duizend euro beloofd. "Ik hoop dat de gouden tip nog binnenkomt, maar ik heb er weinig vertrouwen meer in."
Bericht honderd keer gedeeld
Het bericht is ondertussen honderd keer gedeeld en heeft voor verschillende reacties gezorgd. Mensen spreken daar onder meer van 'schande'. Ook zijn er mensen die schrijven dat er te hard gereden wordt.
Het was voor de pizzeria dinsdag even improviseren om toch alle pizza's te kunnen bezorgen. Toch waren dezelfde dag de banden weer vervangen. Uit voorzorg staan de busjes wel nog bij het woonhuis geparkeerd. "Na het voorval parkeren we de busjes wel nog voor onze deur bij huis."