NAC in slotminuut naar punt in Heerenveen

NAC heeft in extremis een punt overgehouden aan het duel met Heerenveen. Het na rust spectaculaire duel in Friesland eindigde in 3-3. Invaller Mohamed Nassoh redde in de 94ste minuut een punt voor NAC.

Heerenveen had voor rust moeite om het spel te maken. NAC hield de ruimtes klein en zag Luuk Brouwers pas in de 45ste minuut voor de eerste kans voor Heerenveen zorgen. Leo Greiml blokte zijn schot. De thuisploeg ging toch met een voorsprong rusten. Na een voorzet van Oliver Braude kopte Terence Kongolo de bal achter zijn eigen doelman Kostas Lamprou, die de voorkeur kreeg boven Daniel Bielica.

Van Hooijdonk

NAC kwam in de 55ste minuut langszij. Greiml was bij een hoekschop enkele Heerenveenspelers en doelman Bernt Klaverboer te slim af en kopte raak: 1-1. Enkele minuten later gleed Sydney van Hooijdonk, na een voorzet van Kamal Sowah, NAC op voorsprong: 1-2.

Heerenveen nam daarna de regie weer over. Maas Willemsen schoof in de 69ste minuut van dichtbij de 2-2 in het doel. Vaclav Sejk leek de thuisploeg in de 80ste minuut de zege te bezorgen. Lamprou kwam na een dieptepass onnodig zijn doel uit en werd omspeeld door de Tsjechische aanvaller: 3-2.

Nassoh zorgde ervoor dat NAC toch nog een punt pakte.