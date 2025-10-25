Van padellen tot praten: FC Eindhoven wil ritme doorbreken

FC Eindhoven won de eerste drie competitiewedstrijden, maar de laatste tien duels lukte dat niet meer. De Eindhovenaren verloren vrijdagavond met 0-1 van VVV-Venlo en staan op een teleurstellende achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer Maurice Verberne blijft hoop houden dat er een einde komt aan de dramatische reeks. “Maar het moet hier niet wekelijks een praatgroep worden.”

Hoe positief de sfeer was nadat FC Eindhoven bovenin meedraaide, hoe anders is het gevoel nu na acht nederlagen en twee gelijke spelen. Ook tegen VVV-Venlo lukte het niet, terwijl het veldspel beter was dan de afgelopen weken. “Dit is teleurstellend en had niet gehoeven. We lieten in vergelijking met de laatste wedstrijden meer zien in de opbouw, kregen meer mogelijkheden en verdedigend stond het goed. Maar door een slecht weggewerkte bal kregen we de 0-1 om de oren”, zegt trainer Maurice Verberne.

De trainer ziet een groep waarin het zelfvertrouwen is gezakt naar het dieptepunt. “We doen er alles aan om het ritme te doorbreken. Op het veld kiezen we bijvoorbeeld regelmatig voor andere trainingsvormen, zoals een loop met z’n allen. Maar ook zijn we met de hele selectie gaan padellen. Zo proberen we voor afleiding te zorgen. Ook praten we veel met elkaar. Maar uiteindelijk moeten we het zelf zien om te draaien op het veld en een succesbeleving hebben.”

"Ik heb er nog wel vertrouwen in."

Verberne is niet het type om op te geven en voelt dat er een ommekeer mogelijk is. “Ik heb er nog wel vertrouwen in ja. Zeker met wat ik tegen VVV-Venlo heb gezien. Het oogt wat stabieler en er keerden drie belangrijke spelers terug van blessures.” Sven Blummel is met zijn 29 jaar een van de ervaren krachten in de selectie. De Schijndelnaar heeft er vertrouwen in dat de overwinningen weer gaan komen, te beginnen komende woensdagavond in de beker tegen Tweededivisionist Hoek. “We hebben als selectie genoeg kwaliteit, dat hebben we eerder dit seizoen laten zien. De koppies gingen na een nieuwe nederlaag wel even omlaag, maar we herpakten ons snel. We zitten in een vervelende fase, maar hier gaan we uitkomen als we alles geven.”