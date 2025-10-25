Autobrand bij supermarkt waar woensdag explosief werd gevonden

Aan de Churchilllaan in Den Bosch is vrijdagavond rond kwart over elf een auto in vlammen opgegaan. De Range Rover was geparkeerd langs supermarkt Dunya.

Opvallend is dat bij dezelfde supermarkt woensdag een zelfgemaakt explosief werd gevonden: een plastic fles met een brandbare vloeistof waar meerdere cobra’s aan waren bevestigd. Of er een verband is tussen beide gebeurtenissen, is nog niet duidelijk.

Eerder waren er ook al explosies bij supermarkt Dunya. Flink wat bekijks

Toen de brandweer aankwam, stond de voorkant van de auto al volledig in brand. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat de Range Rover verloren ging.



De politie kwam met meerdere eenheden naar de Churchilllaan om onderzoek te doen. De brand trok flink wat bekijks van omwonenden en voorbijgangers.



Camerabeelden

De politie houdt zaterdag een buurtonderzoek. Ook worden camerabeelden uit de omgeving bekeken. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de uitgebrande auto mee te nemen.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.