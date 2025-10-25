Hetty van de Wouw voor het eerst wereldkampioene sprint: 'Dit is bizar!'

Hetty van de Wouw heeft zich vrijdagnacht tijdens het WK baanwielrennen in Chili voor het eerst gekroond tot wereldkampioene op de sprint. De 27-jarige renster uit Kaatsheuvel troefde op de wielerpiste van Santiago de Japanse Mina Sato af in de finale. Ze won beide heats overtuigend.

Tijdens dit wereldkampioenschap veroverde Van de Wouw eerder deze week al goud op het onderdeel teamsprint, met Steffie van der Peet en Kim Kalee.

Ze liet zich vorig jaar op de Olympische Spelen ook al gelden met de zilveren medaille op het sprintonderdeel keirin.

Van de Wouw is de tweede Nederlandse wielrenster met een wereldtitel op de sprint. In 1991 ging Ingrid Haringa haar voor. "Ik besef het nog niet helemaal, geloof ik. Het is supergaaf", reageerde Van de Wouw bij de NOS op haar titel. "Ik voelde me sterk en had veel vertrouwen na mijn winst in de kwartfinale op olympisch kampioene Ellesse Andrews, maar wereldkampioene worden is wel bizar. Ik heb er natuurlijk veel werk in gestopt om zo ver te komen. Het is bij mij wel met stapjes gegaan en niet met sprongen, maar ik ben nu zo ver dat ik tactisch weet hoe het werkt en dat mijn lichaam het aankan om veel ritten te rijden."