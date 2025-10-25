WK-goud Harry Lavreysen op kilometer tijdrit: 'Toernooi kan niet meer stuk'

Harrie Lavreysen is hard op weg te slagen in zijn unieke missie om vier wereldtitels te veroveren tijdens het WK baanwielrennen in Chili. De 28-jarige renner uit Luyksgestel kwam vrijdagnacht op drie titels door de kilometer tijdrit te winnen op de piste van Santiago.

Lavreysen veroverde het goud in een tijd van 57,978 seconden. Het is al zijn negentiende wereldtitel in totaal. Jeffrey Hoogland was een fractie langzamer en greep het zilver. De Brit Joseph Truman veroverde brons.

Missie

Voor Lavreysen is dit zijn tweede titel op de tijdrit. Hij won in Santiago al voor de vierde keer de wereldtitel op het sprintonderdeel keirin en voor de zevende keer de wereldtitel bij de teamsprint (samen met Roy van den Berg en Hoogland). Nog nooit is het een baanwielrenner gelukt vier onderdelen te winnen op de WK.

Zondag kan Lavreysen die missie voltooien als hij erin slaagt voor de zevende keer op rij het goud te bemachtigen op het onderdeel individuele sprint.

'Ik viel helemaal stil'

Lavreysen zei na afloop dat de titel op de tijdrit hem bepaald niet kwam aanwaaien. "De eerste rondjes gingen nog wel goed, maar in die laatste viel ik helemaal stil. Ik ben blij dat ik hem over de streep heb kunnen trekken, want Jeffrey reed erg hard", zei hij bij de NOS. "Zo'n tijdrit is keihard rammen, maar ik heb het een klein beetje onderschat. Dit heeft me veel gekost. Het toernooi kan eigenlijk al niet meer stuk. De vorm is fantastisch en ik kijk uit naar de sprint."