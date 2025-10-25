Automobilist zonder rijbewijs rijdt door na aanrijding met gewonde

Een 19-jarige automobilist uit Roosendaal is vrijdagavond aangehouden nadat hij een aanrijding had veroorzaakt - waarbij een bromfietser gewond raakte - en doorreed. De man blijkt geen rijbewijs te hebben.

De automobilist en de bromfietser stonden rond negen uur vrijdagavond in tegenovergestelde richting te wachten voor het rode verkeerslicht op de kruising van de Brugstraat met de Molenstraat en de Hoogstraat in Roosendaal.

Voorruit

Toen het licht op groen sprong, reden zij elkaar tegemoet. De bestuurder van de auto sloeg linksaf terwijl de bromfietser (18) rechtdoor ging.

De bromfietser belandde bij de botsing op de voorruit van de auto en raakte gewond. Desondanks stopte de automobilist niet. Hij reed door, ondanks de forse schade aan de voorruit van zijn auto.

Wat hij echter niet besefte, was dat zijn auto bij de aanrijding een kentekenplaat verloor. Op basis daarvan kon de politie hem al binnen enkele minuten in de buurt aanhouden.