Winkels ontruimd na CO2-alarm in supermarkt

Aan het Wagnerplein in Tilburg zijn zaterdagochtend twee winkels uit voorzorg ontruimd vanwege een mogelijk CO2-lek. Het gaat om de Albert Heijn en de Action. Die bevinden zich naast elkaar. Politie en brandweer zijn aanwezig.

In de Albert Heijn hangt een soort nevel. Dit zou al de hele week het geval zijn geweest. Toen zaterdagochtend het CO2-alarm afging bij een van de koelcellen werden de hulpdiensten gebeld.

Metingen

Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer doet metingen. Rond elf uur kwamen monteurs om de koelcellen in de supermarkt na te kijken. Op basis daarvan wordt bepaald wanneer de winkel weer open kan. Andere winkels in het winkelcentrum zijn gewoon open.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.