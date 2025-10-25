Schietpartijen en explosie in Helmond: jongen (15) aangehouden

Een 15-jarige Helmonder is vrijdagnacht aangehouden. De politie denkt dat hij iets te maken heeft met de recente geweldsincidenten in de stad, waaronder een beschieting van een huis en een explosie. Eerder werd voor diezelfde incidenten al een 19-jarige man uit Helmond opgepakt.

Begin oktober werden door een explosie de voordeur en een raam van een huis aan de Ricoutsvoort in Helmond vernield. Een dag later werd een huis aan de Jan Stevensstraat onder vuur genomen. Er werd acht keer geschoten. Tijdens de schietpartij was de 68-jarige bewoonster thuis. Ze raakte niet gewond, maar was erg geschrokken van de gebeurtenis.

Een week ervoor was er ook al een schietpartij in de stad. Een aantal mensen namen elkaar onder vuur op de Klaverhof. Voor zover bekend vielen er geen gewonden, wel sneuvelde een autoruit.

Twee verdachten

Na de beschieting van het huis aan de Jan Stevensstraat werd een 19-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij zit nog steeds vast. Omdat ook na zijn aanhouding geweld heeft plaatsgevonden, hielden politie en het openbaar ministerie er rekening mee dat meerdere personen hiervoor verantwoordelijk zijn. Vrijdagnacht is nu dus ook een 15-jarige Helmonder aangehouden. De politie verwacht dat ook hij iets te maken heeft met de geweldsincidenten. Ook hij zit nog in de cel.

Welke rol de aangehouden verdachten precies hebben gespeeld bij de incidenten wordt onderzocht. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Ze vraagt iedereen om camerabeelden en informatie te delen met de recherche in Helmond.