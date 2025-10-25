Vogelgriep slaat toe over de grens: vervoersverbod in deze regio

In de regio rond Baarle-Nassau mogen boeren voorlopig geen kippen, eieren, mest of strooisel meer worden vervoerd. Net over de grens in het Belgische Ravels is vogelgriep uitgebroken. Met het vervoersverbod wil het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Door de nieuwe besmetting vlak over de grens worden de teugels in de regio van Baarle-Nassau verder aangetrokken. Boeren en hobbyisten mogen er niets meer vervoeren dat met pluimvee te maken heeft. Binnen de zone vallen acht pluimveebedrijven die 'op slot' moeten. De besmetting werd ontdekt bij een kippenfokker in Ravels, zo'n 10 kilometer van de Brabantse grens. In België wordt ondertussen onderzoek gedaan naar de bron van de besmetting. Ophokplicht Eerder stelde het ministerie al een landelijke ophok- en afschermplicht in na een grote uitbraak bij een boerderij in Drenthe. Die plicht geldt voor zowel bedrijven als hobbyhouders om het risico op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te maken.

Volgens het ministerie is de ophokplicht een zware maatregel. Boeren en hobbyisten moeten hun kippen binnen houden of in een overdekt verblijf plaatsen. “Het is altijd schrikken als vogelgriep uitbreekt,” zei pluimveehouder Jacco Wisserhof namens de land- en tuinbouwvereniging LTO eerder tegen Omroep Brabant. Hoewel de maatregel ingrijpend is, steunt hij het besluit. “Buiten zijn de kippen kwetsbaarder en is de kans op besmetting groter.”

Kippenshow

Pluimveehouders buiten de regio Baarle-Nassau kunnen hun kippen en eieren nog gewoon vervoeren ondanks de ophokplicht. Wel ging de uitzonderding voor vogeltentoonstellingen van tafel. De hoendershow in Waalwijk viel daardoor op het allerlaatste moment in het water.