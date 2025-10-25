Navigatie overslaan

Man (55) zwaar gewond na vechtpartij tijdens De Nacht Van Brabant

Vandaag om 16:15 • Aangepast vandaag om 16:39
Archieffoto.
Een 55-jarige man is vrijdagavond zwaar mishandeld aan de Diezekade in Den Bosch. Dat gebeurde tijdens het muziekevenement De Nacht van Brabant Live, een groot muziekevenement met voornamelijk Nederlandstalige muziek waar zo’n vijftienduizend bezoekers op afkwamen.
Rond half een, een half uur voor het einde van het evenement, kreeg de politie een melding van een vechtpartij bij de Brabanthallen. Een man raakte daarbij zwaargewond. Omdat De Nacht van Brabant Live drukbezocht was, gaat de politie ervan uit dat veel mensen iets hebben gezien.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept getuigen van de mishandeling op zich te melden.

