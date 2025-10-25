Agent aangevallen door verwarde vrouw

Agenten in Tilburg hadden zaterdagmiddag hun handen vol aan een verwarde vrouw. De vrouw leek een psychose te hebben en gooide met spullen. Toen ze een agent probeerde aan te vallen, werd ze tegen de grond gewerkt. Psychische hulp kwam er niet.

Volgens de politie weigerde de vrouw haar medicatie in te nemen. De situatie was zorgwekkend, schrijven de agenten op sociale media. Toch kwam er geen psychische hulp ter plaatse. Ook het ambulancepersoneel kon de vrouw geen medicatie geven om haar te kalmeren.

“De vrouw bleef op de grond in de regen zitten,” schrijven de agenten. “Het was duidelijk dat ze hulp nodig had die niet kon worden geboden.”



Uiteindelijk kalmeerde de situatie. Na het vertrek van de politie ging de vrouw weer naar binnen.