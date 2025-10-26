Na 6-0 afstraffing: heel FC Den Bosch 1 mag van Frank in konijnenpak

Frank Lammers vindt dat niet alleen FC Den Bosch-speler El Bakkali, maar de héle selectie van de club in een roze konijnenpak moet verschijnen. Dat zei hij in de podcast Ni Na Lammers luisteren. De aanleiding hiervoor is een ludieke straftraining bij de Bossche club.

FC Den Bosch heeft in de kleedkamer een soort rad van fortuin staan, vertelt co-host Nina van den Broek in de aflevering. “Als je iets hebt gedaan wat niet helemaal de bedoeling is, moet je daaraan draaien. El Bakkali kwam uit op: de hele training in een roze konijnenpak lopen.”

Volgens de acteur is het idee leuk bedacht, maar werkt het tot nu toe niet echt. “Je zou verwachten dat het de teamspirit moet versterken. Maar na de zware 6-0-nederlaag van afgelopen weekend ziet hij ruimte voor uitbreiding van het ‘konijnenconcept’.”

De wedstrijd was meer dan gênant, volgens Lammers, en dus heeft hij een idee. “Ik wil bij deze een oproep doen aan de collega’s van El Bakkali om uit solidariteit de volgende training allemaal in een konijnenpak te verschijnen, om samen boete te doen.”

Wij zien de foto's graag verschijnen.

