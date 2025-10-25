PVV grootste in Brabant en wereldtitel Van de Wouw: dit gebeurde er vandaag

Van Brabantse Peilingen tot wereldtitel Van de Wouw: dit zijn de vijf verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.

PVV blijft de grootste partij in Brabant met 20 procent van de stemmen, maar levert wel in ten opzichte van 2023. Het CDA maakt een grote sprong voorwaarts naar 14,5 procent en wordt tweede partij. De VVD volgt op de voet met 14,4 procent. Vanavond debatteren de zeven grootste partijen tijdens het Debat van het Zuiden in Tilburg. Hier lees je het hele verhaal.

Henri Bontenbal van het CDA is volgens ruim 30 procent van de Brabanders de beste kandidaat voor het premierschap. Uit onderzoek van Kieskompas blijkt verder dat de helft van de Brabanders nog zwevend is, maar wel gaat stemmen. De meerderheid hoopt op een midden-rechts kabinet. Lees hier de analyse.

