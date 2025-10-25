Lijsttrekkers clashen over asiel, wonen en water in Debat van het Zuiden

Het Debat van het Zuiden bracht zaterdag zeven lijsttrekkers samen: Geert Wilders (PVV), Dilan Yesilgöz (VVD), Henri Bontenbal (CDA), Rob Jetten (D66), Jimmy Dijk (SP), Joost Eerdmans (JA21) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). In een debat dat draaide om thema’s die Brabant raken: asiel, woningmarkt en water. De politieke opvattingen botsten soms scherp.

Op het gebied van asiel en migratie was het vuurwerk groot. Wilders pleitte voor een onmiddellijke stop op het opvangen van asielzoekers en wil de middelen hiervoor inzetten voor de zorg. JA21-leider Eerdmans benadrukte dat mensen uit veilige landen teruggestuurd moeten worden en kritiseerde het afgelopen jaar van beleid in het zuiden. D66-leider Jetten en Timmermans (GroenLinks-PvdA) stelden juist kleinschalige opvang voor, met respect voor vluchtelingen en aandacht voor veiligheid en criminaliteit. 'Clown Bassie'

SP-leider Dijk viel Wilders aan voor de ongelijke verdeling van asielzoekers over gemeenten en noemde hem 'clown Bassie die aan de macht was'. Wilders antwoordde scherp: "Nederland heeft schoon genoeg van die nepsocialisten als u die zeggen: kom allemaal maar binnen."

Woningmarkt

De woningmarkt en betaalbaar wonen waren eveneens belangrijk. GroenLinks-PvdA wil 30 miljard investeren, vooral in dorpen en steden, terwijl Jetten zelfs nieuwe steden wil oprichten. CDA-leider Bontenbal pleitte voor versnelling van procedures en aanpak van leegstand. Wilders waarschuwde dat het afschaffen van hypotheekrenteaftrek het woningaanbod kan verminderen, terwijl CDA en D66 juist een stapsgewijze afschaffing steunen. Eerdmans ziet stikstof en het stroomnet als obstakels en wil vooral bestaande gebouwen benutten, zonder afscheid te nemen van aardgas. Waterbeleid

Waterbeleid leidde tot scherpe meningsverschillen. PVV en JA21 willen de Europese regels voor waterkwaliteit ruimer interpreteren en eventueel uitstel vragen, omdat de normen in 2027 bij lange na niet haalbaar zijn. Timmermans, Bontenbal en Jetten pleitten juist voor strengere controles, afspraken met buurlanden en maatregelen voor bedrijven. D66 wil water voor grootverbruikers duurder maken, CDA wil zowel stimuleren als verplichten tot minder lozing van afvalstoffen. Bekijk hier het Debat van het Zuiden terug:

