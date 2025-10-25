JA21-Statenlid aangezien voor Vegan Streaker bij debat: 'Vond het grappig'

Het Brabants Statenlid en kandidaat-Kamerlid Kevin Nuijten (JA21) is zaterdag tijdens het Debat van het Zuiden in Tilburg even uit het publiek gehaald door de beveiliging. De reden? Beveiligers dachten dat hij de zogeheten ‘vegan streaker’ was die eerder deze week opdook in de talkshow van Eva Jinek.

Volgens JA21 werd Nuijten door beveiligers meegenomen en aangehouden. “In het politiebusje werd al snel duidelijk dat ze de verkeerde persoon hadden”, laat een woordvoerder van de partij weten.

Nuijten, die op plek 19 staat van de landelijke kandidatenlijst van JA21, zegt dat hij de situatie vooral 'grappig' vond. “Ik heb uitgelegd dat ik Statenlid ben in Brabant en dat ze mijn naam maar even moesten googelen”, vertelt hij via zijn partij.

Tijdens het wachten in het politiebusje voerde hij naar eigen zeggen 'goede gesprekken' met de agenten. Na een kwartier mocht hij weer terugkeren naar het publiek.