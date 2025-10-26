Baanrenster Hetty van de Wouw in roes na derde WK-goud: 'Niet te geloven!'
De Russische Jana Boerlakova pakte het zilver. Het brons ging naar de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews.
Zolder
Van de Wouw had tijdens de kwalificaties ook al haar eigen wereldrecord van eerder dit jaar tijdens het EK in het Belgische Zolder uit de boeken gereden. Met een tijd van 1.03,652 was ze de eerste vrouw die onder de 1 minuut en 4 seconden dook. Tot dit jaar reden de vrouwen een tijdrit over 500 meter.
Van de Wouw veroverde vrijdag al de wereldtitel op de sprint, terwijl ze woensdag met Kim Kalee en Steffie van der Peet al het goud veroverde op het onderdeel teamsprint. Zondag neemt ze nog deel aan het onderdeel keirin.
'Afwachten hoe de benen morgen voelen'
Of wereldtitel vier haalbaar is, sloot ze voor de camera van de NOS niet uit. "Even afwachten hoe de benen morgen voelen na deze inspanning", zei ze. "Maar op de keirin kun je ook winnen als je niet de beste bent."
Het WK op de wielerpiste van Santiago beleeft ze in een roes. "Het is niet te geloven, drie wereldtitels. Ik wist wel dat ik goed was, maar had geen idee hoe de concurrentie zou zijn."
'Heb niet zo op de tijden van anderen gelet'
De niet-olympische kilometer tijdrit won ze met meer dan anderhalve seconde voorsprong op de nummer twee. "Ik heb verder niet zo op de tijden van de anderen gelet voordat ik aan de beurt was. Ik zag dat sommigen sneller waren dan in de kwalificaties. Maar er is geen sprake van een opbouw in zo'n race. Het is gewoon vol gas gaan en doorrijden. Ik pakte mijn winst in de tweede ronde en kon het lang vasthouden. Het vraagt wel veel van je lichaam."
Op jacht
Harrie Lavreysen uit Luyksgestel bereikte zaterdagnacht tijdens het WK baanwielrennen in Chili de halve finale van het sprinttoernooi. De Nederlandse titelverdediger, op jacht naar zijn zevende wereldtitel op rij op de sprint, versloeg de Fransman Rayan Helal in twee heats.
Lavreysen won in Santiago al de onderdelen teamsprint, keirin en de kilometer tijdrit.
Niet eerder vertoonde prestatie
De renner uit Luyksgestel neemt het zondag in de halve finale op tegen Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago. In de andere halve finale staan de Brit Matthew Richardson en Hoffman tegenover elkaar.
Lavreysen kan - net zoals Hetty van de Wouw bij de vrouwen - een niet eerder vertoonde prestatie leveren door in één jaar op vier onderdelen wereldkampioen te worden. Het zou ook zijn twintigste wereldtitel betekenen. Lavreysen heeft ook al vijf gouden olympische medailles op zak, veroverd in Tokio (2021) en Parijs (2024). Daarmee is hij de succesvolste Nederlandse olympiër bij de mannen.
Omnium
Een andere Brabantse troef, Philip Heijnen, is er zaterdagnacht niet in geslaagd op het WK baanwielrennen in Chili een medaille te veroveren op het onderdeel omnium. De 25-jarige renner uit Oeffelt eindigde de meerkamp, die ook op de Olympische Spelen wordt verreden, als achtste. De titel ging naar de Spanjaard Albert Torres.
Heijnen was de dag begonnen met de achtste plaats op de scratch, waar de renners na veertig ronden op de piste sprinten om de winst. Op de temporace, waar bij elke doorkomst punten te verdienen zijn, eindigde hij als zevende. Op de afvalkoers, waar telkens de laatste renner de baan moet verlaten, werd hij vijfde.
Beslissing
De beslissing moest vallen op het onderdeel puntenkoers, een wedstrijd over 120 ronden met twaalf sprints om de punten. Heijnen deed een poging, maar kon zich uiteindelijk niet in de strijd om de medailles mengen. Heijnen veroverde eerder dit jaar nog wel brons op het omnium tijdens het EK in het Belgische Zolder. Vorig jaar veroverde hij op het WK in het Deense Ballerup brons op de puntenkoers.