Baanrenster Hetty van de Wouw in roes na derde WK-goud: 'Niet te geloven!'

Hetty van de Wouw heeft zaterdagnacht tijdens het WK baanwielrennen in Chili haar derde gouden medaille veroverd. De 27-jarige renster uit Kaatsheuvel was na wereldtitels op de teamsprint en de sprint ook de beste op de kilometer tijdrit. In de finale reed Van de Wouw haar eigen wereldrecord uit de boeken: 1.03,121.

De Russische Jana Boerlakova pakte het zilver. Het brons ging naar de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews. Zolder

Van de Wouw had tijdens de kwalificaties ook al haar eigen wereldrecord van eerder dit jaar tijdens het EK in het Belgische Zolder uit de boeken gereden. Met een tijd van 1.03,652 was ze de eerste vrouw die onder de 1 minuut en 4 seconden dook. Tot dit jaar reden de vrouwen een tijdrit over 500 meter. Van de Wouw veroverde vrijdag al de wereldtitel op de sprint, terwijl ze woensdag met Kim Kalee en Steffie van der Peet al het goud veroverde op het onderdeel teamsprint. Zondag neemt ze nog deel aan het onderdeel keirin. 'Afwachten hoe de benen morgen voelen'

Of wereldtitel vier haalbaar is, sloot ze voor de camera van de NOS niet uit. "Even afwachten hoe de benen morgen voelen na deze inspanning", zei ze. "Maar op de keirin kun je ook winnen als je niet de beste bent." Het WK op de wielerpiste van Santiago beleeft ze in een roes. "Het is niet te geloven, drie wereldtitels. Ik wist wel dat ik goed was, maar had geen idee hoe de concurrentie zou zijn."