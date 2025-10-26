Man (43) overlijdt nadat auto in sloot belandt

Een 43-jarige man uit Veen is om het leven gekomen bij een ongeval op de Wijksestraat in Wijk en Aalburg. Een passant ontdekte rond half acht een auto in het water en belde de hulpdiensten. De 43-jarige man zat nog in de auto, hij bleek al te zijn overleden.

De auto lag volledig verwrongen in de sloot. Volgens de politie lijkt het erop dat de auto eerst twee bomen heeft geraakt en daarna in het water terechtkwam. De brandweer van Genderen is met waterpakken de sloot in gegaan. Zij hebben de man uit de auto gehaald en de sloot afgezocht op eventuele andere slachtoffers.

De politie denkt dat het ongeluk al eerder is gebeurd, in de nacht van zaterdag op zondag, en dat de auto pas zondagochtend werd ontdekt. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De familie van het slachtoffer is inmiddels op de hoogte.