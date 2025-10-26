Navigatie overslaan

Man (43) overlijdt nadat auto in sloot belandt

Vandaag om 09:51
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
nl
Een 43-jarige man uit Veen is om het leven gekomen bij een ongeval op de Wijksestraat in Wijk en Aalburg. Een passant ontdekte rond half acht een auto in het water en belde de hulpdiensten. De 43-jarige man zat nog in de auto, hij bleek al te zijn overleden.
Profielfoto van Loïs Verkooijen
Geschreven door
Loïs Verkooijen

De auto lag volledig verwrongen in de sloot. Volgens de politie lijkt het erop dat de auto eerst twee bomen heeft geraakt en daarna in het water terechtkwam. De brandweer van Genderen is met waterpakken de sloot in gegaan. Zij hebben de man uit de auto gehaald en de sloot afgezocht op eventuele andere slachtoffers.

De politie denkt dat het ongeluk al eerder is gebeurd, in de nacht van zaterdag op zondag, en dat de auto pas zondagochtend werd ontdekt. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De familie van het slachtoffer is inmiddels op de hoogte.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!